Casaprota: Irene Pastore è la candidata sindaco di Italia dei Diritti

L’insegnante responsabile provinciale romana del movimento per la Scuola e l’Istruzione è stata scelta per l’impegno fin qui profuso all’interno dell’Italia dei Diritti

Anche nel comune reatino di Casaprota il movimento Italia dei Diritti – fondato e presieduto dal giornalista romano Antonello De Pierro, passato alle cronache per essere stato vittima di aggressione mafiosa compiuta ai suoi danni dal boss Armando Spada, si presenta agli elettori per la competizione elettorale del 12 giugno.

Alla carica di sindaco, il movimento candida una donna, Irene Pastore. L’insegnante (con un passato artistico importante come cantante che all’interno dell’IdD), ricopre la carica di responsabile per il XV Municipio del comune di Roma e il ruolo di vice responsabile provinciale romana per la Scuola e l’Istruzione.

“La scelta di Irene Pastore come candidata alla carica di sindaco di Casaprota nasce per l’impegno che ha sempre dimostrato all’interno del nostro movimento – così esordisce Carlo Spinelli responsabile nazionale per la Politica Interna dell’IdD – ed è stata concordata con il nostro presidente Antonello De Pierro.

La Pastore si è già distinta come responsabile del XV Municipio di Roma segnalando varie storture nell’amministrazione e i tanti problemi che in questo periodo attanagliano Roma. A capeggiare la lista dei candidati consiglieri troviamo Giancarlo Villani, responsabile per il V Municipio di Roma che sta portando avanti per conto del movimento un’inchiesta sulle edicole chiuse nella Capitale e sui chioschi che le ospitavano e che fanno ancora parte dell’arredo urbano cittadino (dando un’immagine di degrado della città, come se non bastassero rifiuti, buche e cinghiali).

A Irene – conclude Spinelli – formulo i miei migliori auguri e le auguro un buon lavoro per questa campagna elettorale che si avvia alla chiusura”.

