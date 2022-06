Caritas Diocesana – Libro sospeso. Summer edition 2022

Dopo l’edizione natalizia, parte l’iniziativa “Libro sospeso. Summer edition 2022”: per tutta l’estate, presso le librerie Canu e Mondadori di Oristano sarà possibile acquistare libri per adulti, ragazzi e bambini da donare a tutte le famiglie che quotidianamente usufruiscono dei servizi offerti dalla Caritas diocesana e dell’Emporio della Solidarietà. Questa iniziativa si affianca a quella lanciata nelle scorse settimane “Prendimi e portami con te. Estate 2022” con la quale intendiamo promuovere la lettura tra le persone da noi sostenute, con particolare attenzione ai bambini e ai ragazzi. La lettura infatti, oltre ad essere un piacere da coltivare che sviluppa la fantasia e aiuta a distrarsi, è anche un valido strumento di contrasto alle crescenti povertà educativa e culturale, che spesso si affiancano o addirittura precedono quella materiale. Per questo motivo riteniamo fondamentale coinvolgere e sensibilizzare la comunità diocesana anche con iniziative come queste, poiché è importante diffondere il valore racchiuso dietro il semplice gesto del dono di un libro.