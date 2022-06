Cancellazione Ryanair a Cagliari: cosa fare

Fine settimana movimentato per i passeggeri del volo FR4802 della compagnia aerea Ryanair per la tratta Roma Ciampino – Cagliari.

Cancellazione Ryanair a Cagliari: la cancellazione avvenuta senza alcun preavviso ha lasciato in grossa difficoltà i passeggeri.

In caso di disagi come quello in questione, interviene il Regolamento Europeo CE 261/2004, che sancisce le regole di base per ottenere un risarcimento

In base alla distanza tra gli aeroporti, è possibile richiedere il seguente importo:

advertisement

250 euro per voli inferiori a 1500km

400 per voli superiori a 1500 km

600 per voli superiori a 3500 km

In questo caso la distanza tra i due aeroporti rientra all’interno di 1500 km, per questo motivo il risarcimento spettante equivale a 250 euro.

Per richiedere il rimborso Ryanair clicca all’interno del banner presente nella pagina.

Cancellazione Ryanair a Cagliari