Campionati Italiani di Corgeno

Campionati Italiani di Corgeno – Stefano Oppo nuovamente in gara ai Campionati Italiani di Corgeno Varese, 10 giugno 2022.

Campionati Italiani di Corgeno – Dopo il Meeting di Piediluco e i raduni con la Nazionale Italiana Canottaggio, si preannuncia un altro fine settimana ricco di canottaggio per l’atleta azzurro Stefano Oppo che domani, sabato 11 e domenica 12 giugno 2022, scenderà in acqua ai Campionati Italiani COOP – Senior, Pesi Leggeri, Under19 e Pararowing, di Corgeno, sul lago di Comabbio (Varese) per conquistare un titolo Tricolore, vestendo i colori societari del Centro Sportivo Carabinieri.

Saranno oltre 1050 gli atleti su quasi 475 imbarcazioni a cercare di conquistare il podio e la medaglia tricolore.

Stefano Oppo gareggerà nella doppia specialità del doppio senior e doppio Pesi Leggeri insieme a Niels Alexander Torre.

Dopo due anni di assenza, l’oristanese torna così in gara agli Italiani; nel 2021 infatti, insieme a tutta la squadra Italia team, non aveva preso parte ai Campionati Italiani a causa dell’imminente partenza per le Olimpiadi di Tokyo – dove ha conquistato la medaglia di bronzo in coppia con Pietro Ruta – mentre nel 2020 a causa dell’epidemia la manifestazione remiera era stata posticipata a ottobre, a ridosso dell’Europeo di Poznan, dove si è laureato Campione Europeo.

advertisement

Risale al 2019 invece la vittoria del titolo Tricolore nel doppio Senior in coppia con Andrea Cattaneo.

Domani si disputeranno le batterie di qualificazione del doppio Senior mentre domenica sarà la volta delle finali con l’assegnazione dei titoli.

La RAI trasmetterà in diretta su Rai Sport + le finali di domenica dalle ore 9:00 alle ore 12:00.