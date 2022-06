“cambiaMENTI”: evento per La Notte degli Archivi

“cambiaMENTI” – Evento organizzato dalla Soprintendenza archivistica della Sardegna e Camera di Commercio di CA-OR per La Notte degli Archivi 2022

“cambiaMENTI”:

ARCHIVISSIMA | Il Festival e la Notte degli Archivi 2022 a Cagliari

CAMERA DI COMMERCIO E SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA

INSIEME PER UNA PASSEGGIATA ARCHIVISTICA DEDICATA AL CAMBIAMENTO

Dal primo esperimento di una Fiera a Cagliari nel 1840 al voto commerciale riconosciuto alle donne imprenditrici nel 1910, passando per la trasformazione urbanistica della nuova città borghese:

sono alcuni dei cambiamenti che si scopriranno nei documenti d’archivio.

Con questo obiettivo la Soprintendenza archivistica della Sardegna e la Camera di Commercio di Cagliari-Oristano partecipano a la Notte degli Archivi 2022.

Appuntamento il 10 giugno per una riflessione sul tema #change – cambiamento con l’iniziativa “cambiaMENTI. L’azione della Camera di Commercio per il progresso economico, a 160 anni dalla sua istituzione”.

Una passeggiata culturale animata dalla compagnia teatrale Impatto Teatro condurrà i partecipanti dal giardino della Soprintendenza archivistica (via Marche 15) alla sede della Camera di Commercio (Largo Carlo Felice 72) attraverso alcuni luoghi significativi per la storia della città.

Il tutto accompagnato dalla lettura di alcuni testi tratti dal volume A passeggio per Cagliari.

La città vista dalla Camera di Commercio, una raccolta di vedute e di articoli dedicati da Enzo Loy e Mario Pintor alla città, edito nel 2019 dalla Camera di Commercio di Cagliari e realizzato con il contributo della

Fondazione di Sardegna, che sostiene anche questo evento.

Nella sede della Camera di Commercio la visita guidata al palazzo e la mostra di documenti tratti dai preziosi archivi camerali.

Il tutto incorniciato dalle opere dei maggiori esponenti dell’arte contemporanea in Sardegna.

Un’occasione unica per scoprire insieme il cambiamento degli spazi urbani e del tessuto produttivo del sud Sardegna, attraverso lo sguardo della Camera di Commercio che quest’anno celebra i suoi 160 anni di vita.

L’evento cagliaritano è una delle iniziative che la Rete sarda per Archivissima (raggruppamento di enti pubblici e privati coordinato dalla Soprintendenza archivistica della Sardegna) ha organizzato in tutta la regione in occasione della settima edizione nazionale del Festival Archivissima, ideato e sostenuto da Promemoria e organizzato dall’associazione culturale Archivissima.

Evento patrocinato dall’ANAI – Associazione Nazionale Archivistica Italiana – e promosso dalla Direzione generale Archivi del Ministero della Cultura.

In tutto il mondo dal 6 al 10 giugno si festeggia la Settimana internazionale degli Archivi.

Programma

19.00: ritrovo nel giardino della Soprintendenza, in via Marche 15, con saluti e breve introduzione.

A seguire, passeggiata dalla Soprintendenza alla Camera di Commercio insieme a Impatto Teatro, con lettura di brani tratti dal libro di Mario Pintor.

Arrivo alla Camera di Commercio (Largo Carlo Felice 72), apertura straordinaria serale della sede con visita guidata ai locali e alla mostra documentaria.

La mostra resterà aperta dal 13 al 17 giugno su prenotazione (soprarchivisticasardegna@gmail.com – 070401610), negli orari di apertura al pubblico della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano (Largo Carlo Felice 72 – ore 9.00 – 12.00). Previste visite anche per gruppi.