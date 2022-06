Cagliari, fugge al controllo sulla SS 130, in casa 1kg di droga

Polizia di Stato Cagliari: Cerca di sfuggire al controllo sulla SS 130 e in casa aveva quasi 1kg di droga. 49enne arrestato per spaccio.

Nella giornata di ieri gli Agenti della Sezione Anticrimine del Commissariato di Iglesias durante un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dell’attività illecita dello spaccio di stupefacenti, mentre percorrevano la SS 130, hanno notato un’autovettura che alla vista degli Agenti aumentava la velocità, effettuando spericolate manovre, mettendo in pericolo l’incolumità degli altri automobilisti. Insieme ai colleghi delle Volanti, gli operatori della Polizia di Stato sono riusciti a bloccare il veicolo e procedere nei confronti dell’autista.

L’uomo, 49enne già noto per i suoi precedenti di polizia in materia di stupefacenti, è stato sottoposto a controllo estendendo la perquisizione anche al proprio domicilio, dove sono stati rinvenuti circa 900gr di stupefacente, suddiviso tra hashish e marjuana. Inoltre, all’interno di un astuccio la somma di 1.500€ suddivisa in banconote di piccolo taglio, oltre ad un coltello a serramanico e tre bilancini di precisione con tutto il materiale utile al confezionamento.

L’uomo è stato tratto in arresto e nella mattinata si terrà l’udienza di convalida per direttissima.