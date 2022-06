Cada Die Teatro, Festival Andersen ospita lo spettacolo “MIGNOLINA”

MIGNOLINA approda nelle coste liguri. A Sestri Levante il fortunato spettacolo dedicato ai più piccoli del Cada Die Teatro calcherà il prestigioso palcoscenico della 25esima edizione del Festival Andersen, dove domani, venerdì 10 giugno, alle 17, sarà ospitato nel Convento dell’Annunziata.



Ispirato a una fiaba proprio di H.C. Andersen, MIGNOLINA è firmato da Francesca Pani, Andrea Serra e Silvestro Ziccardi, protagonista in scena la stessa Pani, regia di Ziccardi (luci e suoni: Emiliano Biffi; contributi sonori e musicali: Matteo Sanna e Giorgio Del Rio; libro realizzato da Maria Teresa Todde, Francesca Pani, Marilena Pittiu e Mario Madeddu; paper engineering del “Mondo di Fuori”: Dario Cestaro; origami: Gigi Sechi; Mignolina è stata realizzata da Simonetta Birardi; costume di scena: Samsoni da Costa; organizzazione: Tatiana Floris).

C’era una volta una mamma che ancora mamma non è. / C’era una volta una figlia che ancora non c’è. Mignolina è una bambina nata tra i petali di un fiore, alta come il dito di una mano, talmente piccola che si può nascondere dentro a un libro. “Insieme a lei ci avventuriamo tra le pagine fatte di stoffa e carta. Un viaggio tra animali fantastici e mostruosi, creature gentili ed egoiste, con il sole e la pioggia, sopra e sotto la terra…”. Il lungo viaggio di una piccola bambina che riuscirà a realizzare desideri più alti del cielo.