Cada Die Teatro: 24 giugno Serata ricordi e sogni

Cada Die Teatro, 40 anni dal lontano 1982 – SOTTO QUESTO CIELO: venerdì 24 giugno SERATA RICORDI E SOGNI, Corte della Vetreria di Pirri, ore 21

Sarà grande festa quella di venerdì 24 giugno per il Cada Die Teatro. La storica compagnia cagliaritana celebrerà i primi 40 anni di vita e di palco in una SERATA RICORDI E SOGNI e tutto accadrà dentro la rassegna 40 anni dal lontano 1982 – SOTTO QUESTO CIELO, non si sarebbe potuta chiamare diversamente, alle 21, alla Corte della Vetreria di Pirri.

Racconti, immagini, musica, frammenti di spettacoli teatrali, che hanno segnato la storia, anche quella più recente, di Cada Die. Fra leggerezza e impegno, un viaggio con Giancarlo Biffi, Lara Farci, Alessandro Lay, Alessandro Mascia, Mauro Mou, Francesca Pani, Pierpaolo Piludu, Silvestro Ziccardi, con la partecipazione di Dr. Drer e CRC Posse, accompagnati dalle parole di Giacomo Casti e dalle suggestioni musicali di Francesco Medda Arrogalla. Momenti di spettacolo, di musica e brevi conversazioni in cui i protagonisti della serata racconteranno un po’ della loro storia e dei loro sogni.

E sarà anche l’occasione per salutare e ringraziare, per il prezioso lavoro quotidiano svolto dietro le quinte, tutte le persone che solitamente non salgono sul palco a godere degli applausi del pubblico e tutti coloro che hanno condiviso il viaggio di Cada Die Teatro in questi anni.

advertisement

Quello di venerdì 24 sarà un compleanno con molte sorprese. Fra parole e musica, tanta storia, tante storie, i ricordi degli esordi, i festival, le rassegne, l’impegno civile, gli incontri, i luoghi, le persone, i legami con protagoniste e protagonisti della cultura sarda, e non solo.

Pierpaolo Piludu e Alessandro Mascia potrebbero, per esempio, proporre un estratto da “Alberi e sogni”, Mauro Mou e Silvestro Ziccardi parlare dei laboratori con adolescenti e bambini della Scuola di arti sceniche La Vetreria.

E poi si potrebbe continuare con un frammento de “La guerra dentro casa”, spettacolo ormai storico messo in scena dagli allievi over della Scuola di Cada Die, oppure potrebbero essere proiettate alcune immagini del documentario “Quando scappavamo col cappotto sul pigiama”.

E ancora, Giancarlo Biffi potrebbe proporre in versione ridotta “Milano da bruciare”, Alessandro Lay qualche minuto di “Riva Luigi 69 70”, Francesca Pani e Lara Farci, giovani attrici cresciute “a bottega” nella Scuola della Vetreria, potrebbero parlare, e magari dare un assaggio, degli spettacoli per ragazzi, lavori che sono spesso opportunità di riflessione anche per il pubblico adulto.

Alla fine sarà comunque un “tutti in proscenio”, a festeggiare e ringraziare “vecchi” e “nuovi” del Cada Die Teatro.

La rassegna “ 40 anni dal lontano 1982 – Sotto questo cielo” è organizzata dal Cada Die Teatro con il sostegno del MiC (Ministero della Cultura), della Regione Sardegna (Assessorato alla Cultura), del Comune di Cagliari, della Città Metropolitana di Cagliari e della Municipalità di Pirri.

Info e prenotazioni

ingresso: 5 €

Apertura biglietteria: ore 20

E’ consigliata la prenotazione

Tel. 328 2553721 – 070 5688072

biglietteria@cadadieteatro.com

www.cadadieteatro.com

fb: cada die teatro