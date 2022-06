Brotzu: Mura (Pd), donne madri penalizzate sul lavoro

Di seguito le dichiarazioni rilasciate dalla presidente della commissione Lavoro della Camera Romina Mura

“Bisogna cominciare a chiedersi se si vuole davvero che le donne in Sardegna la smettano definitivamente di fare figli. Perché il caso avvenuto al Brotzu è esemplificativo di come nello stabilire i tempi del lavoro non si vuole proprio tener conto dei carichi di cura delle donne in ambito familiare.

Questo tema deve salire alla dignità di un serio dibattito politico e sociale, perché le donne che si trovano nella situazione di dover fare scelte drammatiche tra lavoro e figli sono tante, troppe. Non è solo una questione di dignità e parità di opportunità ma di meditare se davvero la maternità, in una regione che invecchia sempre più, ha valore sociale oppure no”.

