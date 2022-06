Borsa di studio a Ludovica Gonnella di Cagliari

Intervento Ludovica Gonnella

Buonasera a tutti, sono Ludovica Gonnella, studentessa al primo anno di laurea Magistrale in Economia aziendale e management e frequento il percorso “International Business Management” alla LIUC – Università Cattaneo.

Sono di Cagliari e come studentessa fuorisede ammetto che non è stato sempre facile vivere lontana da casa e mettere insieme ogni giorno i mattoncini per il mio futuro.

advertisement

Dal momento in cui ho deciso di intraprendere il mio percorso universitario in LIUC, ho ritenuto che il futuro appartenesse a me soltanto e ho cercato da subito di crearmelo personalmente, gravando il meno possibile sulla mia famiglia.

Le borse di studio offerte dalla Camera di Commercio di Varese e le collaborazioni studentesche in LIUC, presso la biblioteca e l’ufficio per le relazioni internazionali, mi hanno consentito di accedere ad un’Università prestigiosa e all’avanguardia.

Studiare in LIUC ha significato tanto per la mia crescita culturale e personale.

Ma soprattutto è stato molto importante per me poter frequentare un corso internazionale e vivere nel Campus Universitario con ragazzi provenienti da tanti Paesi del mondo.

Ciò ha sviluppato ulteriormente la mia visione cosmopolita della vita e mi ha permesso di comprendere l’importanza dell’integrazione e della cooperazione tra i vari Paesi su tutti i livelli, anche quello universitario dove si formano le persone.

Mai come oggi è fondamentale superare i confini e affrontare fin da giovani tutti insieme, con lo studio e la ricerca, ma soprattutto in un clima di serenità e divertimento, i problemi che affliggono la nostra terra legati all’ambiente, all’energia, alle materie prime, allo sviluppo dei Paesi poveri, ma soprattutto alla pace senza la quale non c’è progresso né futuro per nessuno.

Ricevere la borsa di studio per due anni consecutivi è stato per me fonte di motivazione e spinta a dare il meglio, perché ho percepito l’attenzione delle Istituzioni per la mia crescita formativa e un futuro professionale e ciò mi ha indotto a impegnarmi per ottenere buoni risultati.

Il modo in cui la Camera di Commercio di Varese si impegna nel sostenere lo studio universitario e la formazione dei giovani non può che rendermi orgogliosa della scelta che ho fatto tre anni fa di venire a studiare nella provincia di Varese.

Gli ultimi due anni non sono stati facili, ma ho piena fiducia nella ripartenza sulla base di principi meritocratici e spinta verso il cambiamento per un mondo migliore all’insegna dello scambio, della condivisione e della collaborazione per uscire definitivamente dalla pandemia, sperando in un mondo sano e senza conflitti.

Questi sono i principi che ci vengono insegnati ogni giorno in LIUC.