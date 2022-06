Birro Viaggiando: nel centro di Sassari al via la prima edizione dell’evento

Tra le strade di Sassari, è in corso la prima edizione dell’evento itinerante “Birro Viaggiando”

Sino al 12 giugno, tra le strade di Sassari, si potrà vivere un’esperienza unica e differente, un viaggio per le vie del centro città tra le migliori birre e sidri del vecchio continente (Irlanda, Inghilterra, Belgio, Scozia, Slovenia e tante altre). Birro Viaggiando, l’evento itinerante pensato come un vero e proprio viaggio alla ricerca di nuovi gusti e nuove esperienze, si estende per circa 4 km nei quali ogni locale rappresenterà un paese e le persone “atterreranno” nei locali dove verrà timbrato il “passaporto”.

I partecipanti alla manifestazione potranno provare il prodotto artigianale accompagnato con una degustazione e otterranno la spilletta con la bandiera del paese da mettere sulla “bag” di Birro Viaggiando.

Il “viaggio” alla scoperta dei prodotti artigianali avrà il costo di 36€ (acquistabile online o presso i locali aderenti all’evento, comprensivo di una bevuta per ogni locale, 9 bicchieri in totale). Ogni locale inoltre potrà proporre degli abbinamenti culinari pensati appositamente per i prodotti.

I locali aderenti all’evento sono: Micro Coffee Cocktails, Carhiba Ristobar, Le Botticelle di Bacco, Ristorante Raichinas, Mit bistrot, Quod Design, Bar Millenovantotto, Birroteca Hamelin, Osteria de’ Mercati.