Biblioteca Emilio Lussu: lettura del mese

Lettura del mese: giugno 2022 – Biblioteca Metropolitana Emilo Lussu

Ogni mese una proposta, un suggerimento di lettura scelto fra i libri della Biblioteca Emilio Lussu della Città Metropolitana di Cagliari.

Brani tratti da romanzi, scritti autobiografici, gialli, classici della letteratura e novità bibliografiche, premi Nobel, letti dai lettori volontari della Biblioteca Emilio Lussu.

L’appuntamento di giugno 2022 è dedicato alla lettura di un brano tratto da Il maestro di go di Yasunari Kawabata.

L’autore

Kawabata Yasunari (Osaka,1899 – Tokyo,1972) è stato uno dei maggiori scrittori di letteratura giapponese moderna. Ha pubblicato il suo capolavoro, Il paese delle nevi, nel 1937 ed è stato insignito del Premio Nobel per la letteratura nel 1968.

Nel 1920 si laureò in letteratura giapponese all’Università Imperiale di Tōkyō con una tesi sulla letteratura del periodo Heian (794-1186).

Negli anni in cui Kawabata iniziò la sua attività di scrittore, il mondo letterario giapponese andava sempre più approfondendo la conoscenza della letteratura occidentale.

Ciò portò, all’interno delle opere di Kawabata e di altri autori suoi contemporanei, alla commistione di spunti presi dalle avanguardie letterarie europee e di elementi della tradizione giapponese.

Insieme ad un nutrito gruppo di giovani autori Kawabata fondò un movimento d’avanguardia noto come Shinkankakuha, “Movimento neopercezionista”, che si proponeva di cogliere la realtà attraverso l’immediatezza delle sensazioni.

Le attività del gruppo gravitavano attorno alla rivista Bungei Jidai, “L’era della letteratura”, pubblicata tra il 1924 e il 1927.

Nel 1968 ottenne, primo autore di nazionalità giapponese, il premio Nobel per la letteratura.

Il suo discorso al ricevimento del premio, era intitolato Giappone, la Bellezza e me stesso.

Il punto centrale del discorso fu dedicato al Buddhismo Zen e alle sue differenze da altre forme di buddhismo.

Il libro

L’opera si presenta come la cronaca della partita di go tra il maestro degli Hon’inbō Shūsai(1874-1940, da cui viene il nome del prestigioso torneo Hon’inbō) e il maestro Minoru Kitani(1909-1975), che decretò il ritiro del primo, sulla base degli articoli scritti da Kawabata stesso nel 1938 per il quotidiano “Tōkyō nichinichi”.

I primi racconti cominciarono ad apparire due anni dopo la morte del maestro Shūsai.

Nello scenario seducente di un albergo giapponese di campagna, con un cerimoniale quasi liturgico, il maestro Shusai, l’eroe fino ad allora imbattuto, conduce la sua ultima, epica sfida: una partita di go che durerà sei lunghi mesi e che rimarrà celebre negli annali di quest’arte.

La posta in gioco è ben più importante di un premio. La vittoria determinerà la fine di tutto un mondo: il go come esperienza estetica, il rispetto per gli anziani maestri e per l’avversario, la silenziosa concentrazione che fa di quest’arte una via di saggezza.

Romanzo di straordinaria tensione a volte quasi insostenibile, Il maestro di go trasforma, pagina dopo pagina, le mosse dei due contendenti in un gioco di vita e di morte: uno solo potrà uscirne vivo.

Ascolta la lettura di Dario Cosseddu

Dario Cosseddu, di Bolotana, da sempre innamorato dei libri, ha partecipato a diversi eventi legati alla lettura. Del libro Dario legge le pagine dalla 13 alla 17.

Ascolta la lettura di Pietro Paolo Spada

Pietro Paolo Spada, di Monastir, dopo aver frequentato il corso di lettura espressiva organizzato dalla Biblioteca Emilio Lussu, con piacere partecipa, come lettore volontario, alla lettura di alcune pagine del libro del mese. Del libro Pietro legge le pagine dalla 211 alla 213.

Ascolta la lettura di Marco A. Masala Etzi

Marco A. Masala Etzi, cagliaritano, con la passione della lettura, del teatro e della musica. Ha partecipato a diversi corsi di lettura espressiva ed eventi ad essi correlati. Del libro Marco legge le pagine dalla 219 alla 221 e dalla 223 alla 224.

Come trovare il libro in Biblioteca

Il maestro di go / Yasunari Kawabata ; a cura di Cristiana Ceci ; con uno scritto di Raffaele Rinaldi – Milano : Se, [2001]

Inventario: 83293, Collocazione: GENERALE 895.635 KAWAY

Collegamento al catalogo di tutti i libri di Kawabata Yasunari posseduti dalla biblioteca.

Ti aspettiamo in biblioteca.