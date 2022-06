Biblioteca Aeroporto di Cagliari, Umberto Mondini presenta “Dreamliner”

La biblioteca dell’Aeroporto di Cagliari è pronta a ospitare il pilota, accademico e scrittore Umberto Mondini che alle 18.00 di mercoledì 6 luglio presenterà il suo romanzo Dreamliner, per Lastarìa Edizioni.

L’autore in procinto di atterrare alla Cagliari Airport Library è un ex comandante di Boeing 777 con più di 20.000 ore di volo all’attivo e una forte inclinazione per gli studi antropologici e religiosi, di cui è stato anche docente universitario. Dal connubio tra la letteratura e il volo, il saggista Umberto Mondini trae ora spunto per una riuscita incursione nella narrativa di genere e conduce i lettori di Dreamliner in un avvincente viaggio nel tempo, nello spazio e nelle dinamiche umane che si creano all’interno dell’equipaggio protagonista del libro.