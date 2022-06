Berrettini in finale contro Murray nell’Atp di Stoccarda

STOCCARDA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Matteo Berrettini è approdato in finale nel “Boss Open”, torneo Atp 250 dotato di un montepremi pari a 692.235 euro che si sta disputando sui campi in erba di Stoccarda, in Germania. Il 26enne tennista romano, testa di serie numero 2 e decimo nel ranking mondiale, ha sconfitto in semifinale il tedesco Oscar Otte, n.61 Atp, con il punteggio di 7-6(7) 7-6(5), maturato in un’ora e 48 minuti di gioco. L’azzurro, al suo rientro dopo i tre mesi di stop in seguito all’operazione alla mano e aver saltato tutta la stagione sulla terra, sfiderà domani per il titolo lo scozzese Andy Murray, che nella seconda semifinale ha battuto l’australiano Nick Kyrgios per 7-6(5) 6-2.

