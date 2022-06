Beach wrestling “Sardinia”: Svizzera campione davanti a Israele

La 17° edizione del Torneo Internazionale di Beach wrestling “Sardinia” organizzato dalla Polisportiva Athlon Sassari, ha visto la partecipazione di alcuni campioni che il giorno prima si sono sfidati senza esclusioni di colpi.

Anche quest’anno il palcoscenico è stato la spiaggia dello Yacht Club L’Ancora che ha offerto come sottofondo la bellezza del mare di Stintino con Isola Piana e Asinara a fare da sottofondo. Giornata splendida dal punto di vista meteo che ha reso ancor più spettacolari i gesti tecnici degli atleti in gara.

Per quanto riguarda gli junior, primo posto per l’inglese Shannon Alex Harry nella categoria 60kg woman, mentre nel maschile, sempre categoria 60kg, medaglia d’oro per lo svizzero Thomas Epp e argento per Tomas Fisher sempre della nazionale elvetica.

advertisement

Nei senior la categoria più combattuta è stata quella degli 80kg che ha visto primeggiare lo svizzero Tobias Portman, secondo posto per Vartan Oganissian (Isreale), bronzo per Tomer Arushanov (Israele) e quarto posto per l’azzurro Andrea Pazzona. Dominio svizzero anche nei 70kg, con la medaglia più preziosa che è finita al collo di Dominik Laritz, secondo l’israeliano Lirah Benoguev. Israele protagonista nei 90kg con l’oro di Nikita Goubarets e l’argento di Dan Tsesarsky, mentre sul gradino più basso del podio è salito lo svizzero Kimi Kappeli. Nei 90+kg unico scontro tra due colossi israeliani: medaglia d’oro per Lior Altshuler e argento per Hanan Haimov.

La classifica a squadre ha incoronato campione la Svizzera, seguita da Israele, terza la Gran Bretagna e quarta l’Italia.

Da domani gran parte degli atleti si sposterà alla palestra comunale di Stintino per l’inizio dei training camp che si concluderà il 22 giugno.

L’appuntamento con i tornei internazionali organizzati dalla Polisportiva Athlon Sassari si rinnova per il prossimo anno, sempre con la stessa formula vincente, sempre tra Sassari e Stintino.