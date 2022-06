BASSFUNK STEPHEN presenta “BACK TO UNDERGROUND”(RADIO EDIT)

Bassfunk Stephen presenta “Back to Underground”

In occasione dell’uscita della versione “Radio Edit” prevista per il 17 giugno, si iniziano a vedere dei risultati concreti, il mondo della musica apprezza la

“Original Mix” (uscita il 15 aprile) che raggiunge da subito il 18° e 9° posto i primissimi giorni, e 12° a fine maggio, nelle più importanti charts europee del genere.

Il singolo, distribuito e realizzato dal Team di Sonada Music (Vladi Frau con Andrea Aru e Federico Mundula), via web viene apprezzato sopratutto negli:

Stati Uniti, UK, Olanda e Australia,

trasmesso inoltre in Radio FM e onde medie in circa 50 emittenti nazionali, in Belgio, Svizzera, San Marino e Brasile.

“Back to Underground è un progetto nato dal desiderio di fondere la passione per il funk e l’house, il calore della DISCO ’70 e le vocalità DANCE ’90“-

commenta Bassfunk Stephen, aka Vladi Frau–

“spinte da un basso indiavolato e la voce esplosiva di SYL MEL.

Un ritmo arricchito da percussioni, chitarra e flauto, un insieme di suoni che ricordano le infinite serate in discoteca”.

“In questi anni di confusione”–

aggiunge il producer Ussanese –

“si sente ovunque la necessità di riscoprire il sapore della MOVIDA, il desiderio di liberarci dalle restrizioni covid-burocratiche che hanno costretto tutti ad un’assenza dalle piste da ballo.

Il comparto artistico ha pagato un prezzo altissimo per quanto riguarda la partecipazione, oltre al danno economico

(si stima che siano in media 1 su 5 le discoteche chiuse dall’inizio della pandemia).”