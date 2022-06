Assegnati oggi gli X-Labs Awards alla Luiss

Assegnati oggi gli X-Labs Awards premiati alla Luiss Guido Carli

Sostenibilità, innovazione, energia, acqua

e cambiamenti climatici

Le idee più disruptive degli studenti Luiss

premiate da Assoholding in occasione del lancio

della nuova piattaforma “Common Home”

Roma, 23 giugno 2022 – Sono Shades of blue e Griin.City i due progetti vincitori degli X-Labs Awards premiati oggi alla Luiss Guido Carli, in occasione dell’evento Assoholding e Regenerative Marketing Institute in collaborazione con il Dipartimento di Giurisprudenza della Luiss e con il corso di laurea magistrale in Law, Digital Innovation and Sustainability (LDIS) – di lancio di Common Home, la nuova piattaforma aperta creata da Assoholding e dal Regenerative Marketing Institute per diffondere i principi legati all’economia rigenerativa e all’innovazione tecnologica per lo sviluppo sostenibile.

Finanza per lo sviluppo di infrastrutture idriche, crowdfunding etico, mobility as a service, hydrogen valleys, comunità energetiche, piattaforme di open inclusive innovation e smart cities in Africa sono solo alcuni delle principali tematiche a cui sono dedicate le otto idee presentate dagli studenti del I° e II° anno del corso di Laurea Luiss in “Law, Digital Innovation and Sustainability”, all’interno degli X-Labs, percorso di pre-incubazione in modalità open & collaborative innovation basato su sfide multisettoriali lanciate da organizzazioni pubbliche, private e sociali agli studenti del corso.

Shades of blue e Griin.City premiate da una giuria composta da professori Luiss e rappresentanti delle aziende (BIP, MSD, Unicredit, Assoholding, Regenerative Marketing Institute, Enel, Poste Italiane, Legance Avvocati Associati, Fater, TUC Technology, Ferrovie dello Stato, CVC Portfolio Company, EticaNews) , sono risultate vincitrici per i criteri di robustezza scientifica, eticità e inclusività del modello di business, mappatura degli stakeholders e strumenti di governance, capacità di engagement, dimensione abilitante della tecnologia, unicità e contributo.

Le idee vincitrici saranno sostenute da Assoholding con due premi di 16mila euro ciascuno che andranno a supportare attività cruciali per l’accelerazione e realizzazione delle progettualità degli studenti LDIS, quali la stesura dello statuto e costituzione, la realizzazione del sito web, la gestione della contabilità per il primo anno e il capitale sociale.

Il pubblico presente ha assegnato un’ulteriore menzione speciale a Open Urbania come terza idea meritevole che sarà ulteriormente approfondita attraverso il supporto di centri o laboratori di ricerca Luiss come il DREAM, il BILL e LabGov.City, oltre che nei nuovi percorsi laboratoriali Luiss LDIS.

Il coinvolgimento multiattoriale e l’approccio mission-oriented basato su concrete sfide e obiettivi riconoscibili e condivisi, sono i pilastri fondanti del modello educativo “Enquiry-based” dell’Ateneo intitolato a Guido Carli, in cui gli studenti connettono ricerca e innovazione e apprendono co-generando nuova conoscenza.

Questo approccio ha trovato applicazione pratica nel percorso di pre-incubazione di LDIS attraverso i laboratori (R&I Lab, X-Labs, Z-Labs), i tirocini curriculari e le attività integrative Luiss.

Gli studenti, infatti, sono stati chiamati a lavorare e confrontarsi con diversi stakeholders, rispondendo a esigenze concrete e lavorando come professionisti in unità di innovazione insieme ai partner per sviluppare soluzioni “job on the training”.

I risultati ottenuti si rafforzano grazie alle opportunità di sviluppo offerte da “Common Home”.

Tutti i progetti presentati agli X-Awards

Challenges in Africa. Per contrastare le implicazioni del cambiamento climatico e delle disuguaglianze, questo progetto promuoverebbe città climaticamente neutre e intelligenti in Africa per spingere la giustizia locale e migliorare la transizione ecologica attraverso l’empowerment delle comunità vulnerabili.

ENPAKT. EnPakt è una piattaforma di crowdfunding etico che mira a mettere in contatto le comunità di energia rinnovabile (REC) con le piccole e medie imprese (PMI) italiane, investendo il surplus economico delle REC in minibond verdi.

e–VTOL. L’e-VTOL è un velivolo elettrico che utilizza l’elettricità per librarsi, decollare e atterrare in verticale. La proposta è ‘utilizzarlo per organizzare il trasporto da Roma all’aeroporto di Fiumicino.

GrInn.City. GrInn.City è un integratore di sistemi per l’innovazione e la sostenibilità che si propone di riunire in modo proattivo gli attori della quintupla elica per creare un ecosistema funzionale in grado di catalizzare sinergicamente il potenziale dei singoli, creando contemporaneamente un hub di ricerca innovativa e un centro di consulenza sulla falsariga di esempi già affermati nel panorama delle start-up universitarie/consulenziali.

HVERSE. Il progetto si concentra sullo sviluppo di un futuro in cui il mercato dell’idrogeno verde, e in particolare della mobilità a idrogeno, possa essere competitivo e facilmente accessibile per le organizzazioni e i cittadini.

LDIS Lab. Il LDIS Lab ha lo scopo di individuare le opportunità di trasformazione per promuovere progetti relativi a: transizione energetica, finanza sostenibile e verde, distretti della transizione ecologica urbana e green tech hubs. Il laboratorio è progettato per collegare il mondo delle imprese e della ricerca.

OPEN URBANIA. Open Urbania vuole porre le basi oggi per una città inclusiva, innovativa e sostenibile di domani. Creando una sinergia tra spazi fisici e digitali, offrirà sia una piattaforma virtuale che un hub di innovazione basato in un quartiere vulnerabile. Grazie ad un algoritmo di matchmaking, faciliterà la connessione dei diversi soggetti interessati – cittadini, comuni, ONG, enti pubblici e cognitivi, grandi aziende e PMI – per lavorare insieme alla risoluzione di sfide di impatto sociale.

Shades of blue. Nel percorso verso il Net 0 Pollution entro il 2050, Shades of Blue vuole essere l’azienda leader che certifica il trattamento sostenibile dell’acqua dolce per ridurre le esternalità negative sui fiumi delle aziende partecipanti e sensibilizzare e promuovere pratiche corrette sull’utilizzo dell’acqua dolce.