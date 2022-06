Arrivano gli esiti degli esami del sangue dei donatori

Il direttore generale Giorgio Carboni annuncia che la Asl del Medio Campidano è stata scelta come centro pilota per l’integrazione tra il sistema gestionale Emonet (software che gestisce tutto il percorso della sacca di sangue: dal prelievo, alla validazione, fino alla trasfusione) e il Fascicolo sanitario elettronico.

Per questo, i donatori di sangue della Asl Medio Campidano dal 31 maggio 2022 potranno visionare sul proprio Fascicolo Sanitario Elettronico tutti gli esami eseguiti al momento della donazione e indispensabili per la validazione delle unità di sangue prelevate:

– Emogruppo

– Fenotipo Rh

– Antigene Kell, (in alcuni donatori: Antigene Kpa, Jka, Jkb, Lua, Lub, Fya, Fyb)

– Test di Coombs Indiretto e Diretto

– Anticorpi anti HCV

– Anticorpi anti HIV

– HBsAg

– Anticorpi anti Treponema Pallidum

– Emocromo

– Transaminasi

– G6PDH

– Esami ematochimici generali (eseguiti una volta all’anno).

I donatori di sangue possono visionare i referti sul proprio Fascicolo Sanitario Elettronico a partire dal secondo giorno successivo alla donazione. I medici del Centro Trasfusionale sono disponibili per qualunque chiarimento al n° 0709378264 dal lunedì al sabato dalle h 8.00 alle h 20.00.

Il Medio Campidano è il primo centro che ha realizzato questa operazione di interfaccia tra il sistema gestionale informatico Emonet e il Fascicolo sanitario elettronico. Il sistema gestionale informatico Emonet favorisce il “buon uso del sangue” in termini di sicurezza trasfusionale e consente la massima tracciabilità del ciclo trasfusionale: dalla raccolta delle donazioni alla loro lavorazione, alla conservazione, fino alla distribuzione.