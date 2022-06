Archeologia: sepolture del tardo medioevo a Mascali

Maria Rosaria Grasso, (Presidente Archeoclub D’Italia dell’Area Ionico – Etnea): “Portate alla luce sepolture di epoca alto e tardomedievale. A Nunziata di Mascali nell’area ionica – etnea il meraviglioso borgo di Mascali con il sito archeologico della Nunziatella con Basilica Paleocristiana e chiesa medievale”.

Un sito archeologico meraviglioso, meno conosciuto e che vedremo il 18 Giugno con Archeoclub D’Italia, nell’ambito delle Giornate Europee dell’Archeologia in programma il 17 – 18 – 19 Novembre.

“In Italia c’è un borgo che si chiama Nunziata di Mascali e si trova nell’area Ionico – Etnea, in Sicilia. In questo borgo c’è la Basilica paleocristiana monoabsidata a tre navate di V/VI sec. d. C. e il 18 Giugno, grazie ad Archeoclub D’Italia, la si potrà visitare nell’ambito delle Giornate Europee dell’Archeologia.

All’interno della Basilica Paleocristiana è conservato il pregevole pavimento musivo policromo che rivela contatti con il mondo macedone e pugliese. Nell’abside scena raffigurante una coppia di pavoni, simbolo di immortalità e rinascita, due cespi di girali d’acanto e una coppia di cerbiatti, disposti simmetricamente rispetto ad un elemento centrale, identificabile con un kantharos o una fontana, sorgente di Vita e simbolo del cosmo o del paradiso terrestre.

Il secondo mosaico, inscritto nel recinto della navata centrale, mostra una fascia esterna decorata da cerchi annodati che inquadrano, secondo una schema geometrico rigido, soggetti marini e volatili. Si visiterà la chiesa medievale dal prospetto ottocentesco, ma che all’interno conserva importanti lacerti di decorazione pittorica di epoca normanna e tardomedievale. Nella calotta dell’abside troneggia un maestoso Cristo Pantocratore benedicente seduto in trono, con i piedi nudi posti su un ovale, mandorla, o vesica piscis sorretta da quattro angeli. I numerosi confronti permettono di datare la pittura in piena età normanna. Allo stesso periodo risalirebbe la madre di Dio con Bambino secondo lo schema della Theotòkos Glykophilousa (Madre di Dio dal Dolce abbraccio).

All’interno e all’esterno del complesso sono state portate in luce sepolture di epoca alto e tardomedievale”. Lo ha annunciato Maria Rosaria Grasso, Presidente Archeoclub D’Italia dell’Area Ionico – Etnea.

“Visiteremo il sito archeologico della Nunziatella di Nunziata di Mascali (CT) dalle 18 alle 19.00 e dalle 20.30 alle 21.00 del 18 Giugno – ha continuato la Grasso – formato dalla Basilica paleocristiana, dalla chiesa medievale. E vedremo le sepolture che sono state portate alla luce ma anche i mosaici, i pavimenti, i capolavori!”.