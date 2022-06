Aperte le iscrizioni al Conservatorio di Sassari

Aperte le iscrizioni al Conservatorio di Sassari – Conservatorio “L. Canepa” di Sassari – ammissioni all’anno accademico 2022-23 e attività di orientamento.

Aperte le iscrizioni al Conservatorio di Sassari – Il Conservatorio di musica “L. Canepa” di Sassari ha aperto lo scorso 21 aprile i termini per le ammissioni ai corsi propedeutici e accademici di primo e secondo livello per l’anno accademico 2022-2023.

Le domande potranno essere presentate fino al 21 luglio 2022, attraverso un’apposita procedura online nel sito web dell’Istituzione (http://www.conservatorio.sassari.it/).

Si può accedere a un’ampia e articolata offerta formativa che prevede corsi di diploma accademico triennali di primo livello e biennali di secondo livello, corrispondenti, anche come titolo legale, alla laurea e alla laurea magistrale in ambito universitario.

Fra Trienni e Bienni, sono oltre sessanta i percorsi formativi attivati nel conservatorio sassarese, finalizzati alla formazione di professionisti della musica (cantanti, strumentisti, direttori di ensembles musicali, compositori, musicisti jazz ecc.), di esperti nell’impiego delle moderne tecnologie di ripresa e trattamento del suono e di docenti.

Gli studenti iscritti ai corsi accademici possono inoltre scegliere di frequentare un periodo di studio all’estero nell’ambito del programma Erasmus+.

È stata recentemente approvata, da parte del Parlamento, una legge che autorizza, senza alcuna limitazione, la contemporanea iscrizione al conservatorio e all’università, oppure a più corsi accademici del conservatorio.

Rimane comunque la possibilità, per studenti universitari e liceali, lavoratori e altre tipologie di iscritti di frequentare a tempo parziale i corsi accademici del conservatorio (part time).

In questo caso lo studente può ripartire in due anni i programmi di studio e la frequenza previsti dal proprio corso per ciascuna annualità, versando le tasse in misura proporzionale all’impegno.

La frequenza ai corsi accademici del Conservatorio dà diritto a tutti i benefici che per gli studenti universitari prevede l’ERSU (Ente Regionale per il Diritto allo studio): casa dello studente, mensa, attività sportive, borse di studio ecc.

L’accesso a questi corsi prevede il possesso di competenze teoriche e di tecnica vocale o strumentale adeguate alla tipologia di percorso scelto che saranno verificate mediante un esame di ammissione (è prevista anche l’ammissione con l’obbligo di colmare eventuali debiti formativi).

L’offerta formativa del Canepa prevede inoltre la possibilità di frequentare i cosiddetti corsi propedeutici, della durata massima di tre anni, istituiti di recente con l’obiettivo di consentire, a quanti ancora non possiedono tutti i requisiti d’accesso ai corsi accademici di primo livello, di completare in modo adeguato la propria formazione (ciò vale soprattutto per quelle discipline d’indirizzo non previste/attivate nella scuola media a indirizzo musicale e nei licei musicali, come composizione, direzione di coro, direzione di fiati, musicale elettronica, musica jazz, didattica ecc. ma anche per coloro che provengono da altri percorsi formativi, scuole civiche, insegnamento privato ecc.).

Anche ai corsi propedeutici si accede mediante un esame che serve ad accertare i requisiti minimi nelle competenze d’ingresso.

Sono già in corso di svolgimento le attività di orientamento, curate dai docenti: Stefano Melis, Gian Nicola Spanu e Cristina Cherosu, e destinate in prevalenza a studenti dei licei musicali, delle scuole civiche e private di musica.

Sono previsti incontri per la presentazione dell’offerta formativa di tutti i corsi, e laboratori interattivi che riguarderanno in particolare alcuni specifici settori, come quelli della musica elettronica, del jazz, della didattica della musica, della composizione e direzione di coro, dell’organo e del clavicembalo, che non figurano nell’offerta curricolare dei licei musicali, delle scuole civiche di musica e delle scuole medie a indirizzo musicale.