ANGELO CUBEDDU NOMINATO UFFICIALMENTE COORDINATORE LEGA PROVINCIA DI SASSARI

Angelo Cubeddu coordinatore Lega provincia Sassari

Cagliari, 22 giugno 2022-

Provincia di Sassari: Angelo Cubeddu è stato quest’oggi nominato ufficialmente Coordinatore Provinciale della Lega Sassari.

L’indicazione è giunta dal Segretario Regionale, Dario Giagoni, al termine di una riunione di segreteria.

“Auguro ad Angelo un buon lavoro su tutto il territorio della Provincia di Sassari;

sono certo che grazie alla sua costante, e già abbondantemente dimostrata, presenza la Lega potrà crescere e radicarsi sempre di più. –

Cubeddu infatti non è nuovo ad incarichi all’interno del partito, prima responsabile organizzativo della Provincia di Sassari, poi commissario della città di Alghero e infine responsabile referendum per la provincia di Sassari, ha da sempre giocato un ruolo preponderante durante le tornate elettorali, e non solo, che hanno visto coinvolto il partito di Salvini –

Angelo è un militante storico e sono onorato di aver ufficializzato una nomina che parte dalla base, una nomina discussa e voluta dai coordinatori cittadini del sassarese.

Siamo consapevoli della gravosità dell’impegno affidatogli;

ma sono altrettanto certo che Angelo saprà assolverlo con la massima serietà, passione e determinazione che da tempo gli riconosciamo!” conclude Giagoni.