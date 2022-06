Al via tredici tirocini per persone con disabilità

Al via il progetto “Insieme…si può”, tredici tirocini per persone con disabilità

Cagliari, 14 giugno 2022 – Un’opportunità di formazione e inserimento lavorativo per 13 persone con disabilità. Questo, l’obiettivo del progetto “Insieme si può…unire competenze per generare opportunità”, finanziato con fondi P.O.R. FSE 2014-2020 nell’ambito dell’Avviso Pubblico “IN.S.I.E.M.E. – Inserimenti Specialistici Individualizzati ed Esperienze Multidisciplinari in Equipe – dell’ASPAL Sardegna.

Il progetto, con capofila Fondazione Anffas Onlus Cagliari, in partenariato con il Centro Panta Rei Sardegna e Solidarietà Consorzio cooperativo sociale con la propria consorziata Elan, prevede l’attivazione di 13 tirocini di formazione e orientamento della durata di 6 mesi da attuarsi in collaborazione con i Centri per l’Impiego del territorio.

I settori in cui i Destinatari potranno essere inseriti, compatibilmente con il progetto individuale e le opportunità disponibili, sono diversi, tra cui ad es.: manutenzione del verde, ristorazione, uffici amministrativi, attività commerciali di vendita al dettaglio, sartoria, ecc..

A ciascun tirocinante sarà corrisposta un’indennità mensile di 400 euro.

Il progetto.

Il progetto “Insieme si può” intende migliorare le condizioni di occupabilità e favorire processi di autonomia e inclusione di persone con disabilità attraverso l’attivazione di percorsi personalizzati di accompagnamento professionale, psicologico, relazionale.

Al contempo il progetto prevede di realizzare azioni di sistema volte a sensibilizzare la comunità verso i temi dell’inclusione lavorativa, della disabilità e della responsabilità sociale d’impresa.

Come candidarsi.

Le persone interessate potranno aderire alla manifestazione d’interesse entro il 20 giugno 2022, seguendo le istruzioni pubblicate sul sito www.consolidarieta.it.

I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti specifici obbligatori:

1. disabilità ai sensi dell’art. 3 c. 1 della L. 104/92;

2. idoneità lavorativa

3. residenza o domicilio presso un comune ricompreso nel territorio della Città Metropolitana di Cagliari

4. iscrizione alle liste della L. 68/99 presso un Centro per l’Impiego o, in alternativa, essere in possesso dei requisiti di iscrizione e di impegnarsi a perfezionare l’iscrizione al Centro per l’Impiego entro la scadenza del presente avviso.

5. stato di disoccupazione;

Alla presentazione della domanda seguirà una fase di selezione dei candidati per l’individuazione dei 13 tirocinanti.

Ai tirocinanti, durante tutta la durata del progetto, saranno garantite attività di formazione, di supporto mediante tutoraggio e monitoraggio da parte dell’équipe multidisciplinare e di accompagnamento alla conclusione del percorso (stesura e aggiornamento del curriculum vitae e apprendimento delle tecniche di ricerca attiva del lavoro).

Per maggiori informazioni, è possibile contattare Solidarietà Consorzio via mail all’indirizzo progettoinsieme@consolidarieta.it o telefonicamente al numero 070 1524 7524 (lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00).