Al via l’estate bororese: il 1 luglio presentazione del libro di Paolo Pinna Parpaglia

Venerdì 1 Luglio prenderà il via l’estate bororese con la presentazione del libro di Paolo Pinna Parpaglia INVIATO A GIUDIZIO.

L’evento è organizzato dell’associazione Amici del Libro che col patrocinio dell’amministrazione comunale ha coinvolto altre associazioni del territorio.

Hanno dato la loro adesione la libreria Emmepi di Macomer con la quale è in corso una proficua collaborazione per la pianificazione di attività culturali, la biblioteca comunale, l’associazione Nino Carrus promotrice di attività culturali e sociali nel territorio, l’associazione Sculturart con i laboratori di pittura e scultura e il laboratorio artistico Made in Sardinia di Nadia Porcu.