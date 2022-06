Al via la Rete Lavoro Sardegna

Sarà questo lo strumento ideato e realizzato dall’Aspal (Agenzia Regionale per le Politiche Attive Lavoro).

Al via la Rete Lavoro Sardegna: attraverso un percorso di ascolto del territorio pone le basi per l’attuazione del Par-GOL, il piano attuativo regionale del programma per la garanzia occupabilità dei lavoratori predisposto e approvato dalla giunta regionale qualche settimana fa.

Una serie di incontri (sei fra il 23 giugno e 28 luglio, da Santa Teresa di Gallura fino a Capoterra, toccando Tortolì, Oristano, Sant’Antioco, Alghero) durante i quali i portatori di interessi dei territori potranno essere informati sulle novità e sulle iniziative contenute nel Par-GOL, e potranno comunicare le proprie esigenze ed esperienze così come le proprie difficoltà.

Gli incontri serviranno per analizzare in maniera puntuale le cause dei cosiddetti mismatch territoriali, ovvero quelle condizioni di disequilibrio che impediscono l’incontro fra chi cerca lavoro e chi lo offre. Gli eventi della Rete Lavoro Sardegna permetteranno dunque una conoscenza del territorio molto accurata tale da permettere, in seguito, l’organizzazione di eventi locali di incontro domanda-offerta che si terranno nell’autunno dell’anno in corso, calati nelle specificità locali e con il coinvolgimento di tutti gli attori che a vario titolo facilitano l’incontro fra la domanda e l’offerta di lavoro.

Un nuovo approccio, quello della Rete Lavoro Sardegna, che aderisce perfettamente alle linee guida contenute nel programma GOL e ne sposa la mission: innovare e modernizzare il sistema delle politiche attive del lavoro per adeguare gli interventi ai cambiamenti del mercato del lavoro, ormai in rapidissima evoluzione, grazie all’aiuto di chi vede e subisce tali cambiamenti quotidianamente. Un’azione di previsione, innovazione e modernizzazione che vedrà protagonista l’assessorato al Lavoro ll’Aspal e i suoi CPI organizzatori ed animatori di tutti gli incontri.

Ogni incontro della Rete Lavoro Sardegna sarà strutturato in tre sessioni: informazione, comunicazione, ascolto.

Nella prima verranno esaminate le novità contenute nel programma GOL nazionale e poi quelle del GOL regionale approvato dalla giunta Regionale a maggio scorso e che prevede investimenti per oltre 32 milioni di euro e quasi 22.500 lavoratori coinvolti.

Nella seconda verrà analizzato il contesto locale con un’analisi territoriale del mercato del lavoro, sia da un punto di vista quantitativo che qualitativo mentre nella terza sessione i portatori di interesse locali saranno chiamati a raccontare esigenze e difficoltà.

DICHIARAZIONI

‘Con la Rete Lavoro Sardegna – ha dichiarato Maika Aversano, direttrice generale dell’Aspal, – l’agenzia si fa trovare pronta per concretizzare le azioni previste dal Par-GOL. Risorse importanti che devono arrivare nei territori, aiutare imprese e lavoratori, con particolare attenzione alle persone più fragili. Andremo nei territori per informare ed ascoltare, per coinvolgere tutti, per creare sinergie e realizzare insieme strumenti, progetti, pratiche che permettano risposte efficienti e rapide alle nuove richieste che il mercato del lavoro genera incessantemente’.

CALENDARIO

23 giugno 2022 – Santa Teresa Gallura, ore 9,30, Sala Consiliare del Comune

1° luglio 2022 – Tortolì, ore 9,30, Sala Consiliare Consorzio industriale

7 luglio 2022 – Oristano 9,30, Sala Consorzio uno

14 luglio 2022 – Sant’Antioco, 16.00, Muma Hostel

21 luglio 2022 – Alghero, 9,30, Sala Convegni Fondazione Alghero

28 luglio, 2022 -Capoterra, 16.00, Casa Melis

FORMAT

Gli incontri, aperti solo agli stakeholders, sono strutturati in tre sessioni che rispondono ai tre obiettivi del progetto: informare, comunicare, ascoltare e seguiranno questo format:

9,30

Saluti istituzionali e introduzione dei lavori

Prima sessione: il Programma GOL (Garanzia Occupabilità Lavoratori)

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: un’opportunità da non sprecare (a cura di Anpal Servizi)

L’attuazione del Programma GOL in Sardegna: sfide e opportunità (a cura dell’Assessorato regionale del Lavoro)

Il Centro per l’Impiego e il nuovo approccio di GOL (A cura dell’Aspal)

10,30

Seconda sessione: le letture del contesto locale

Il mercato del lavoro: un’analisi territoriale (a cura dell’Osservatorio del mercato del lavoro dell’Aspal)

I fabbisogni delle imprese dal sistema informativo Excelsior (a cura di Unioncamere)

attive del lavoro

Le dimensioni del disagio (a cura della Pastorale sociale e del lavoro)

11,30

Terza sessione: aperiTalk

In una cornice meno formale, i partecipanti invitati sono chiamati da un giornalista a confrontarsi sui temi trattati nelle prime due sessioni