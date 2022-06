Al Castello Medioevale ultima serata di Sanluri Legge

Al Castello Medioevale ultima serata 2022 di Sanluri Legge

SANLURI LEGGE, venerdì 24 GIUGNO ULTIMA SERATA Si conclude la VI edizione, dedicata alla pace e alla solidarietà

Maria Francesca Chiappe presenta il suo primo romanzo

Giovanni Follesa racconta il suo saggio sulle unioni civili

Doppia presentazione al Castello Medievale: alle 18.15 e alle 19.30

Nella suggestiva location del Castello Medioevale è ormai tutto pronto per l’ultima serata di Sanluri Legge, in programma venerdì 24 giugno .

In questa IV edizione scrittori affermati nel panorama regionale si sono alternati con veri e propri big della letteratura nazionale, coinvolgendo i tanti spettatori delle prime tre serate.

E appunto l’affluenza e la partecipazione del pubblico nella tre giorni di fine maggio hanno confermato la crescita del festival letterario, rinnovando l’entusiasmo in vista delle prossime edizioni.

Anche nell’ultima serata del Festival promosso dal Comune di Sanluri, con il sostegno della Fondazione di Sardegna e della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato P.I. BB. CC., e con il coordinamento organizzativo dell’Associazione Enti Locali per le attività culturali e di spettacolo, è previsto un doppio appuntamento, alle 18.15 e alle 19.30 .

Per l’occasione saranno protagonisti rispettivamente Maria Francesca Chiappe e Giovanni Follesa, che è anche Direttore Artistico della rassegna.

Maria Francesca Chiappe, vincitrice del Premio Nazionale Cronista dell’anno nel 2008 e menzione speciale al Premio Alziator per il libro ‘Ladri di Uomini.

Sequestri di persona in Sardegna e nel mondo’ nel 2011, si è dedicata negli anni soprattutto alla saggistica.

E appunto in questa sezione nel 2013 le è stato attribuito anche il premio Fernardo Pilia per il testo ‘Gli ottanta passi che hanno cambiato il Poetto’.

A Sanluri Legge 2022, dialogando con Francesca Spanu, presenta il suo ultimo lavoro, che è anche il suo primo romanzo:‘Non è lei’.

È la storia della morte di una donna magistrato, uccisa a pochi passi dal mare; il ritratto della vittima riaffiora dal suo passato.

Le indagini degli inquirenti mettono a nudo la sua vita e ne svelano le umane debolezze, ma un’amica si impegnerà per tutelarne la memoria e far emergere la verità.

Nell’ultimo appuntamento di questa edizione di Sanluri Legge spazio al direttore artistico del Festival letterario Giovanni Follesa, che alle 19.30 presenta il suo ‘We Are Family – Storie di unioni civili’, con la partecipazione di Michele Pipia.

Saggista e romanziere, Follesa ha anche firmato soggetto e sceneggiatura di pellicole, quali il cortometraggio ‘Welcome to Cagliari’, premiato al concorso CIVICA, e il film ‘Ospiti’, vincitore del Primo premio al ‘Venice Intercultural Film Festival’.

Il volume che presenta a Sanluri racconta le varie declinazioni dell’amore attraverso le testimonianze di dodici coppie omosessuali. Un modo diverso per analizzare gli effetti positivi riscontrati in Sardegna a seguito dell’entrata in vigore della Legge Cirinnà, nel 2016.

Dalla narrativa alla saggistica, andata e ritorno. Tenendo sempre fede al tema scelto per questa edizione, ovvero ‘Libri, costruttori di pace e solidarietà’, il ‘viaggio’ di Sanluri Legge 2022 ha permesso di spaziare nei generi e nelle tematiche:

dalla Resistenza ai diritti civili, dalle donne alla storia. Tanti gli spunti di riflessione lanciati dalla rassegna a maggio, altri ce ne saranno nell’appendice di venerdì.

Perché ragionare insieme e alimentare il dibattito su difficoltà, preoccupazioni e problematiche della società sono il punto di partenza per arrivare alle soluzioni.

Sanluri, 21 giugno 2022.