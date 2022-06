Ad Imperia Villa Grock rinasce dopo gli interventi di restauro realizzati nel parco della storica dimora del clown più grande di tutti i tempi. L’intervento, finanziato dalla Fondazione Compagnia di San Paolo, ha visto la ricostruzione filologica del giardino attorno

alla Peschiera e il restauro e ripristino delle tre fontane e dei giochi d’acqua.

I lavori di restauro delle tre fontane (la grande Peschiera, fontana

dell’Arancio e Per Aspera ad Astra) è stato realizzato da Forme

d’Acqua Venice Fountains, che ha riconfigurato in maniera sostenibile

il circuito acqueo. Le pompe aspirano infatti l’acqua dalla vasca

della Peschiera, che, dopo un processo di filtrazione biologica, senza

l’utilizzo di additivi chimici, circola attraverso un circuito che

collega le tre fontane. Il sistema consente un risparmio concreto

delle risorse idriche in ottica sostenibile, attingendo all’acquedotto

solo per la parte evaporata.

Per quanto riguarda la ricostruzione filologica del giardino attorno

alla Peschiera, è stata realizzata da Verde Verticale e ha restituito

la visione dell’antico giardino attraverso la riscoperta delle essenze

botaniche del primo progetto del parco della Villa e il disvelamento

della simbologia nascosta dallo stesso Grock.

L’investimento complessivo è stato di 300 mila euro. La direzione dei

lavori è stata curata dall’architetto Bartolomeo Papone e dal botanico

Claudio Littardi. Nell’ambito delle diverse opere, hanno operato

all’interno del Parco anche le seguenti ditte: EdilMurat, FraFa, GPG

ed Edilmac. Il progetto di riqualificazione è stato seguito, su

delega del sindaco, dall’assessore alla Cultura, Marcella Roggero.

C.F.