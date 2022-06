Aci Sport e-academy green by smart e-cup: è iniziata l’avventura

Entra nel vivo il programma di iniziative “green” del Rally Italia Sardegna. All’Ittiri Arena un campus di tre giorni dedicato ai giovani; ad Alghero inaugurato il Green Space. Domani un convegno con gli assessori regionali

E’ ufficialmente iniziata oggi, mercoledì 2 giugno, all’Ittiri Arena, la grande avventura della Aci Sport e-academy green by smart e-cup, un master di formazione per il motorsport – ma anche per la guida di tutti i giorni – pensato per i giovani piloti e per chi non ha ancora conseguito la patente. Un driver’s camp con un programma di training che ha come obiettivo quello di formare i piloti del domani sotto ogni punto di vista: guida, attitudine, conoscenza, fitness.

Dieci giovani, tra i 16 e i 18 anni, sono pronti a mettersi in gioco e a scoprire i segreti del motorsport in una tre giorni intensa, all’insegna di lezioni teoriche e pratiche di guida, di corsi di setup e di meccanica, di relazione ed uso consapevole con i media, di attenzione al fitness e all’alimentazione.

Gli allievi saranno impegnati anche in attività extra-pista che hanno lo scopo di rafforzare la collaborazione e lo spirito di gruppo: valorizzare l’importanza dei piccoli gesti e del rispetto del lavoro di squadra è infatti uno degli obiettivi del corso. Una pedagogista e un esperto di neuroscienze specializzati in motorsport seguiranno i ragazzi per tutta la durata del campus, con il compito di aiutarli a sfruttare al meglio le proprie risorse e potenzialità.

L’Academy si configura come perla più pregiata dell’ampio programma green che l’Automobil Club D’Italia si è impegnato a realizzare con la Regione Sardegna nell’ambito del Rally Italia Sardegna (entrato nel vivo proprio nella giornata odierna).

Inaugurato il Green Space

Inaugurato, al porto di Alghero, il Green Space, un’ampia area espositiva interamente dedicata alla mobilità a zero emissioni, peraltro con diverse anteprime interessanti.

Convegno ad Alghero

Domani, invece, alle 16:30, nella sala convegni di San Francesco è in programma il convegno dal titolo “Turismo, servizi ed energie alternative: le nuove sfide della Regione Sardegna e delle comunità locali”.

Sono previsti gli interventi dell’Onorevole Paola Deiana, componente della Commissione Ambiente alla Camera dei Deputati, dell’Assessore regionale al Turismo, Gianni Chessa, dell’Assessora regionale agli Affari Generali, Valeria Satta, del Sindaco di Alghero, Mario Conoci e dell’Amministratore Delegato di Newtron Group, Nicola Venuto.

Modererà l’incontro Angelo Raffaele Pelillo, Presidente della Commissione Mobilità Sostenibile – Energie Alternative presso l’Aci Italia, nonché vice presidente della Commissione Energie Alternative presso la F.I.A.

Il convegno è aperto al pubblico.

Per approfondire la tematica e avere un’ampia panoramica sulla prima edizione dell’ACI Sport e-academy green by smart e-cup (dal 2 al 4 giugno), si suggerisce: https://mcusercontent.com/1932edae47c714f8b97476aab/files/de982f60-dd4e-209e-89f2-dfea90d67607/ACI_SPORT_ACADEMY_07.pdf

