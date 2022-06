Visita speciale per i ragazzi dell’Aci Sport Academy

All’Ittiri Arena è arrivato Miki Biasion, uno dei più grandi piloti di tutti i tempi. Oggi la conclusione del campus. Ad Alghero il Green Space aperto sino a domani

Visita speciale, ieri, per i ragazzi dell’Aci Sport e-academy green by smart e-cup. All’Ittiri Arena è arrivato Miki Biasion, due volte campione del mondo di rally e senza dubbio uno dei più grandi piloti di tutti i tempi.

Biasion ha parlato a lungo con gli allievi del campus, dando consigli e raccontando aneddoti, quindi ha “testato” una delle smart e-cup elettriche utilizzate proprio in questi giorni nel circuito di Ittiri. “E’ stato divertente – ha detto Biasion – non è così facile da guidare, quindi chi va forte con questa auto vuol dire che ha talento. E’ piacevole perché ha molta direzionalità. Logicamente, essendo corta, tende qualche volta ad avvitarsi e ti impegna maggiormente nelle curve. Senza dubbio è una macchina propedeutica e molto formativa, che esalta immediatamente il pilota che ha le qualità per andare forte”.

La presenza della leggenda Biasion ha impreziosito ulteriormente l’Academy nata grazie all’unione di intenti e di forze tra Aci Sport e smart e-cup. Molto soddisfatto il Presidente della Commissione Energie Alternative ACI Sport, nonchè VicePresidente FIA dell’analoga commissione mondiale, Angelo Raffaele Pelillo: “Sono veramente felice di poter finalmente dare vita ad un progetto che avevamo in cantiere da qualche anno. Fino ad oggi abbiamo dimostrato la validità, le possibilità, il divertimento e l’ecletticità di una vettura spinta da motori non tradizionali. Oggi possiamo portare tutta questa tecnologia ai più giovani, riuscendo nel duplice obiettivo di avvicinare ulteriormente il motorsport alle nuove generazioni e creare guidatori più consapevoli. Con la smart e-cup abbiamo aperto una strada ormai cinque anni fa, siamo stati precursori di un filone che è ormai il leit motiv di buona parte del mondo automotive globale, cogliendo ottimi risultati di visibilità e sportivi. Oggi apriamo il capitolo due, a cui sono molto legato, dedicato a chi si siederà dietro ad un volante domani. E’ il primo passo concreto di ACI Sport, grazie al supporto della Scuola Federale, per allevare i Campioni del futuro. Un sentito ringraziamento va a tutte le entità coinvolte, senza il cui supporto tutto ciò non sarebbe stato possibile. Questa è un’edizione zero, la prova generale di un qualcosa che nelle menti di tutti noi diventerà un appuntamento fisso nelle stagioni a venire”.

Le attività dell’Aci Sport e-academy green by smart e-cup si concluderanno oggi con le ultime lezioni, una visita al paddock allestito nell’area portuale di Alghero e la consegna degli attestati. Un progetto ambizioso inserito all’interno dell’ampio programma “green” che l’Automobil Club D’Italia si è impegnata a realizzare con la Regione Sardegna nell’ambito del Campionato del Mondo di Rally.