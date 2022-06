A San Gavino la Radiologia Interventistica per la diagnosi oncologica

Il direttore generale Giorgio Carboni annuncia che la Asl Medio Campidano ha stipulato una convenzione con la Asl Cagliari per le prestazioni di Radiologia Interventistica finalizzata alla diagnosi oncologica.



Da oggi, 7 giugno 2022, un radiologo interventista del Servizio di Radiologia dell’Ospedale Santissima Trinità di Cagliari sarà presente due volte al mese all’Ospedale di San Gavino per l’esecuzione di procedure diagnostiche come le biopsie TAC o Eco guidate.



Fino ad oggi i pazienti che dovevano essere sottoposti a queste procedure venivano ricoverati nell’Ospedale di San Gavino Monreale e successivamente trasferiti per la prestazione al presidio cagliaritano con evidenti disagi per il paziente. La convenzione stipulata consentirà di ridurre i tempi necessari per la diagnostica oncologica ed al contempo di minimizzare i disagi per il paziente e la struttura ospedaliera della Asl del Medio Campidano.