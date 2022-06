A Cagliari un master di danza per favorire l’inclusione sociale

LA DANZA DIVENTA STRUMENTO DI INCLUSIONE

A Cagliari un Master promosso da AND e Associazione Enti Locali

La capacità di veicolare identità e appartenenza

è una risorsa utilizzabile anche in ambito sociale

Il corso include lezioni frontali, laboratori e tirocini

Scadenza per la presentazione delle candidature il 23 luglio

previsto un tetto massimo di 15 partecipanti

Verrà erogata 1 borsa di studio a completa copertura dei costi di iscrizione

Un Master in Danza e inclusione sociale, una nuova forma, creativa e contemporanea, per garantire formazione e sviluppare conoscenza, con l’obiettivo di favorire l’inserimento in società delle persone più svantaggiate.

È il progetto messo in atto dall’Accademia Nazionale di Danza (AND) e dall’Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo, in collaborazione con il Ce.D.A.C. Sardegna, Maya Inc, FIND Festival Internazionale Nuova Danza, Associazione Danzeventi Sassari, Festival della Danza d’Autore e con ASMED – Balletto di Sardegna, Compagnia Danza Estemporada, con il sostegno della RAS – Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport e Fondazione di Sardegna.

Nasce al fine di formare operatori che tramite la danza siano in grado di produrre esperienze creative, aggreganti e integranti, sia nel settore pubblico che nel privato. Gli uomini da millenni danno a questa forma artistica profondi significati di identità e appartenenza: favorire lo sviluppo di competenze nel settore dell’inclusività abbinate alla capacità di espressione artistica significa attivare le specificità e le eterogeneità presenti nei diversi contesti territoriali e metterli a frutto dal punto di vista sociale.

Il Master di I livello prevede un intreccio di docenze accademiche e universitarie, con modelli formativi che si fondano sull’apertura all’altro, sull’accoglienza delle diversità di ogni tipo, ed è aperto alla sperimentazione di una pluralità di metodi e tecniche di danza, cui andranno ad affiancarsi altri linguaggi dell’arte. In sinergia con le strutture e gli Enti Culturali della regione Sardegna, prevede diverse tappe didattiche: dalle lezioni frontali ai laboratori, dalla didattica interattiva alle visite istruttive, dalle conferenze ai tirocini e agli stages.

L’alternanza dello studio pratico con quello teorico garantisce l’acquisizione di un bagaglio di competenze completo, con particolare riferimento alle pratiche di improvvisazione coreutica, alla conoscenza delle relazioni tra gli elementi compositivi della danza, alla creatività contemporanea, alla differenziazione degli ambiti culturali, al fine di saper valorizzare individualità diverse.

Le lezioni del Master si terranno presso il Teatro Massimo di Cagliari, con durata complessiva di 1500 ore, per un totale di 60 CFA, e frequenza indicativa di circa tre giorni settimanali, presumibilmente dal venerdì alla domenica per andare incontro alle esigenze degli studenti lavoratori; la parte finale prevede un progetto individuale pratico-teorico di 125 ore, equiparabile alla tesi finale.

Per accedervi è necessario essere in possesso di Diploma Accademico di 1° livello conseguito presso l’Accademia Nazionale di Danza o in altro Istituto estero o del Diploma Accademico di 1° livello presso Istituti AFAM o altri Istituti stranieri; è considerato titolo utile all’accesso anche la Laurea di 1° livello in Discipline dello Spettacolo o Scienze dello Spettacolo e del Cinema, Scienze Motorie, Psicologia, Antropologia o altre facoltà equipollenti, previa presentazione del CV e il superamento di una prova pratica che prevede la presentazione di un elaborato coreografico su tema proposto dalla commissione e un colloquio sulle conoscenze del candidato in merito al tema del Master.

Il corso ha un costo di 2mila euro e una disponibilità massima di 15 posti. È prevista l’assegnazione di 1 borsa di studio, che sarà attribuita in base alla valutazione dei curricula dei candidati e coprirà interamente i costi. La scadenza per la presentazione delle candidature è fissata al 23 luglio p.v. Il completamento del percorso conferisce il diploma di Master di I livello di Operatore in ambito coreutico per l’inclusione sociale.

Cagliari, 28 giugno 2022.