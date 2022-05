Windsurf: Bruno Martini e l’olandese Vonk si aggiudicano il 26° Trofeo Neirotti

Ottima la partecipazione in entrambe le discipline windsurf: è tornata come 3 anni fa. Prossimo appuntamento gli Europei iQFoil in programma dal 15 al 22 maggio

La ventiseiesima edizione del Trofeo Neirotti ha aperto la lunga e prestigiosa stagione del Circolo Surf Torbole. Rappresenta una regata storica per il Garda Trentino e per tutto il mondo del windsurf agonistico: organizzata inizialmente dal Circolo Vela Arco – che all’epoca della scomparsa di Neirotti ospitava le famose “Garda Trentino Cup” – ora la manifestazione è gestita dal Circolo Surf Torbole in collaborazione con lo stesso Circolo Vela Arco e l’AICW (Associazione Italiana Classi WIndsurf) oltre che con la Federazione Italiana Vela, mantenendo così vivo il ricordo di un atleta rimasto tra i più professionali e forti nei ruggenti anni 90.

La regata in questo 2022 ha definitivamente unito due generazioni di atleti: quelli ancora in attività che regatavano insieme allo stesso Neirotti (e quindi over 50) e quelli che stanno crescendo tra slalom foil e pinna, molti dei quali under 20.

A Torbole il meteo ha permesso di regatare solo nel primo giorno di sabato, ma con 4 belle prove slalom pinna e tre foil. Entrambe le discipline hanno segnato un’ottima partecipazione, che è tornata con numeri pre-pandemia con atleti ceki, tedeschi, olandesi, oltre a italiani.

Sia nel foil, che nello slalom pinna i vincitori assoluti hanno fatto “strike”, vincendo tutte le prove di disciplina: nel volante foil il portacolori del Circolo Surf Torbole Bruno Martini ha vinto tre regate su tre, ribaltando la performance rispetto gli scorsi anni che lo vedevano preferire lo slalom pinna. Martini si è imposto su Enio Dal Pont (2-3-3) e l’olandese – e ormai di casa – Jordy Vonk (8-2-2). Primo under 20 Maxi Räuchle, seguito da Zeno Tarlao e Mattia Saoncella, nell’ordine sesto, settimo e ottavo in classifica generale (a dimostrazione della crescita tecnica dei giovani). Vittoria femminile della ceka Adela Raskova.

Poker nello slalom pinna dell’olandese Jordy Vonk, che con 4 primi ha vinto davanti a Malte Reuscher (CV Porto Azzurro) e ad Enio Dal Pont. Primo degli under 20 e undicesimo assoluto, il ceko Drda, già presente a molti eventi internazionali organizzati dal Circolo Surf Torbole negli scorsi anni. Ancora prima anche nello slalom pinna la ceka Raskova.

Le dichiarazioni di Armando Bronzetti “Sono molto soddisfatto della partecipazione, che è tornata ad essere come 3 anni fa; il foil sta continuando a crescere; è una disciplina che piace e ormai tutti si stanno approcciando a questo nuovo modo di navigare e regatare, tanto che le direttive di World Sailing per il 2023 pare diano la possibilità di regatare open, ovvero ognuno potrà scegliere di fare ogni singola prova con una o l’altra tavola (foil o con pinna). Anche se domenica non ci sono state le condizioni di vento per regatare abbiamo comunque disputato una bella edizione del Trofeo Neirotti con 7 regate in tutto. Archiviata questa prima regata di stagione ora siamo concentrati per l’organizzazione degli Europei iQFoil, che si svolgeranno dal 15 al 22 maggio al nostro circolo, con una partecipazione che potrebbe raggiungere i 300 atleti: un record per la nuova classe olimpica”.