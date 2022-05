Visita del Prefetto di Sassari al Comando Carabinieri

Visita del Prefetto di Sassari, dottoressa Paola Dessì, al Comando Provinciale dei Carabinieri

Oggi Sua Eccellenza il Prefetto di Sassari, Dottoressa Paola Dessì, ha effettuato una visita istituzionale alla caserma “Capitano Berlinguer”, sede del comando provinciale dei carabinieri.

Il comandante, colonnello Dionisio De Masi, ha accolto la rappresentante del governo, accompagnandola in un giro per le strutture che compongono il comando, illustrando poi, in un breve briefing, le peculiarità e le attività dei circa mille carabinieri che operano nella provincia più grande d’Italia.

La Dottoressa Dessì ha espresso parole di compiacimento e ringraziamento per la collaborazione prestata e per il lavoro quotidiano svolto dall’arma nella provincia.