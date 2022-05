Villa Medici: il programma dell’estate 2022

Una stagione estiva rigogliosa!

Saranno quattro gli eventi di spicco che scandiranno l’estate 2022 di Villa Medici: proposte audaci, profondamente contemporanee e legate al magico luogo che le ospita, che condurranno il pubblico in un’esperienza artistica e sensoriale unica.

Questa stagione culturale si aprirà con una novità: la prima edizione del Festival des Cabanes, un nuovo appuntamento che trasformerà i giardini di Villa Medici in una mostra a cielo aperto, con quattro installazioni architettoniche sorprendenti e una notte di esplorazione poetica, musicale e gastronomica attorno alle opere.

advertisement

Sempre nei giardini, l’artista Jean-Marie Appriou ci accompagnerà in un percorso popolato di sculture ammalianti quanto inquietanti, immaginate in simbiosi con il patrimonio di Villa Medici.

Le sale della Villa saranno invece impegnate dai sedici borsisti per una grande mostra collettiva che presenterà i loro lavori e le loro ricerche più recenti, in cui Roma occuperà un posto d’onore dopo il loro anno di residenza.

L’estate si concluderà a metà settembre con il Festival di Film di Villa Medici che per il secondo anno consecutivo dà appuntamento a tutti gli amanti del cinema.

Sam Stourdzé

Direttore dell’Accademia di Francia a Roma – Villa Medici

IL CALENDARIO DEGLI EVENTI:

Festival des Cabanes di Villa Medici

25 maggio – 2 ottobre 2022

Con: DREAM, KOZ, WALD, gli studenti del Master SPEAP –

École des Arts Décoratifs

Étincelles / Scintille

Mostra dei borsisti di Villa Medici

15 giugno – 7 agosto 2022

Curatore: Saverio Verini

Jean-Marie Appriou

Art Club #35

25 giugno – 4 settembre 2022

Curatore: Pier Paolo Pancotto

Conferenze ed eventi

Giovedì 26 maggio

Il cinema di Monica Maurer: la memoria indomita

Filmare la rivoluzione palestinese, Beirut 1978-1982

Lunedì 6 giugno

La poesia di Andrea Zanzotto

Giovedì 9 giugno

Conferenza di Sébastien Allard

Venerdì 10 giugno

Concerto di Barbara Carlotti, con i suoi ospiti Bertrand Belin e David Numwami

Sabato 25 giugno

La Nuit des Cabanes, una grande serata di festa

Festival di film di Villa Medici

14 – 18 settembre 2022

A proposito dell’Accademia di Francia a Roma – Villa Medici

Fondata nel 1666 da Luigi XIV, l’Accademia di Francia a Roma – Villa Medici è un’istituzione culturale francese avente sede dal 1803 a Villa Medici, villa del XVI secolo circondata da un parco di sette ettari e situata sulla collina del Pincio, nel cuore di Roma.

Ente pubblico dipendente dal ministero della Cultura francese, l’Accademia di Francia a Roma – Villa Medici svolge tre missioni complementari: ospitare artisti e artiste, creatori e creatrici, storici e storiche dell’arte di alto livello in residenza annuale o per soggiorni più brevi; realizzare un programma culturale ed artistico che interessa tutti i campi dell’arte e della creazione e che si rivolge ad un vasto pubblico; conservare, restaurare, studiare e far conoscere al pubblico il proprio patrimonio architettonico e paesaggistico e le proprie collezioni.

L’Accademia di Francia a Roma – Villa Medici è diretta da Sam Stourdzé.

L’Accademia di Francia a Roma – Villa Medici ringrazia i suoi sponsor e partner:

Sponsor principale

AMUNDI ASSET MANAGEMENT

Sponsor

BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT, FONDATION BNP PARIBAS, CHANEL, ACADÉMIE DES BEAUX-ARTS, FONDATION LOUIS ROEDERER, FONDATION JEAN-LUC LAGARDÈRE, FONDS DE DOTATION ÉLYSÉES MONCEAU, GROUPAMA ASSICURAZIONI, TECTONA, AIR FRANCE, CULINARIES, CLUB CRIOLLO, FATAMORGANA, ANDREA TORTORA, FABRIZIO FIORANI, CASA MANFREDI

Media partner

INSIDE ART