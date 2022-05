Vienna Cammarota è arrivata in Slovenia

Ora Vienna è a circa 80 Km da Ljubljana: l’arrivo nella capitale slovena è previsto non prima del 5 Maggio

Vienna Cammarota, anni 72, Ambasciatrice dell’Associazione Culturale italiana, Archeoclub D’Italia, è partita il 26 Aprile dall’Isola del Lazzaretto Nuovo di Venezia, destinazione Pechino: prima donna al mondo partita da Venezia per raggiungere Pechino a piedi. Una grande impresa sulla Via della Seta in epoca contemporanea.

“Ho superato Sezana e sono a circa 80 Km da Ljubljana, dove spero di poter arrivare tra il 5 e il 6 di Maggio; ovviamente, essendo un cammino complesso che deve tenere conto anche delle variazioni climatiche non posso programmare con certezza gli arrivi.

Spero con tutto il cuore che la gente mi accolga anche in Slovenia. Questa mattina il mio pensiero dinanzi ad un thè è stato «Usa la testa per vivere con il cuore». Ieri le difficoltà non sono mancate a causa di una pioggia inattesa e di zone ombra dove non riuscivo ad avere una copertura telefonica e internet.

Sezana appartenne all’Italia dal 1920 al 1947; è uno dei punti di transito più importanti per le merci italiane dirette nei Balcani. Qui si producono insaccati. Ma anche l’agricoltura e l’industria edile sono attività importanti. Famose anche le scuderie risalenti al periodo asburgico”.

A Sezana ci sono: l’ Orto botanico con ben 198 specie legnose e oltre 100 specie di piante esotiche in vaso, all’interno dell’Orto non mancano collezioni geologiche e archeologiche, ma sempre a Sezana da visitare anche il Museo vivente del Carso, l’allevamento di cavalli Lipizza, la Casa memoriale di Srečko Kosovel a Tomaj, il Museo Militare.

Sezana è un paesino della Slovenia gemellato con ben tre borghi italiani “Sezana è gemellata con Sant’Ambrogio di Valpolicella, un borgo del Veneto di poco più di 11.000 abitanti non lontano dal Lago di Garda. Molte le testimonianze risalenti ai Longobardi. La chiesa parrocchiale intitolata a Sant’Ambrogio custodisce – racchiusi in una preziosa teca d’argento e cristallo – quelli che un testo descrive come frammenti del legno della croce del Signore, un pezzetto di velo bianco e di velo rosso con tracce del sangue di Gesù. La venerazione risale al 1726. Per tradizione le reliquie vengono esposte solennemente solo una volta l’anno, il lunedì di Pasqua.

Sezana, questo meraviglioso borgo della Slovenia – ha dichiarato Rosario Santanastasio, Presidente Nazionale di Archeoclub D’Italia – è gemellato anche con Sant’Ambrogio sul Garigliano. In questo caso si tratta di un borgo della provincia di Frosinone, nel Lazio, di circa 938 abitanti. La storia di questo piccolo e splendido paese è legata ai monaci di Montecassino. Sezana, infine è gemellata anche con un terzo comune italiano: Sant’Ambrogio di Torino. Tale borgo si trova nei pressi della val di Susa, lungo il corso della Dora Riparia, ai piedi della Sacra di San Michele ed appartiene alla Diocesi di Susa.

Nell’anno 773, fu teatro dell’epico scontro che contrappose le truppe dei Franchi comandate da Carlo Magno all’esercito longobardo di Adelchi. E’ davvero singolare notare che Vienna Cammarota pur facendo un cammino dall’Italia verso l’estero, dia la possibilità comunque di continuare a raccontare il territorio italiano”.

Non è escluso che Vienna, venerdì 6 Maggio, venga accolta presso l’Ambasciata Italiana a Lubiana.

Ora è in cammino verso Postojna Vienna è partita il 26 Aprile dal Lazzaretto Nuovo di Venezia, accompagnata da Gerolamo Fazzini, Presidente Archeoclub D’Italia sede di Venezia, che le ha consegnato la Bandiera di Venezia al cui interno c’è la parola PACE. Premi qui per ripercorrere tutte le tappe finora compiute dall’Ambasciatrice dell’Associazione Culturale italiana, Acheoclub d’Italia.

Vi ricordiamo che Vienna Cammarota arriverà a piedi in Cina, non prima del Dicembre del 2025, a 75 anni compiuti, dopo aver percorso 22.000 km e aver attraversato: Slovenia, Croazia, Serbia, Bulgaria, Turchia, Georgia, Iran. Turkimenistan, Azerbaigian, Uzbekistan, Kirghizistan, Kazakistan, Mongolia e infine Cina.

Fonte foto: Artribune