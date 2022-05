Veronica Perseo: venerdì esce “Amanti Bastardi” – Il nuovo brano della cantautrice sarda – vincitrice della prima edizione di Tali e Quali

Venerdì 13 maggio esce “AMANTI BASTARDI”, il nuovo brano di VERONICA PERSEO, cantautrice sarda vincitrice della prima edizione di Tali e Quali, programma spin off di Tale e Quale Show in onda su Rai 1.

Venerdì 13 maggio esce “AMANTI BASTARDI”, il nuovo brano di VERONICA PERSEO, cantautrice sarda vincitrice della prima edizione di Tali e Quali, programma spin off di Tale e Quale Show in onda su Rai 1.

“Amanti Bastardi”, scritta da Veronica Perseo, Marcello Balestra e Marco Baracchino, è una canzone nella quale viene ribaltato il concetto classico di rapporto di coppia nel quale uno soffre e l’altro fa soffrire: vittima e carnefice diventano complici di un gioco malsano. La differenza la fa la scelta di restare nella relazione tossica, perché alla fine si è in due ad essere “bastardi”. E così il classico fil rouge diventa un filo spinato che legherà e unirà per sempre gli amanti.

«Con Amanti Bastardi mi sono voluta raccontare in una veste diversa, meno fragile e più sicura di me. È capitato a tutti di restare incastrati in relazioni che sapevamo fin dall’inizio essere sbagliate – racconta Veronica Perseo – Eppure abbiamo deciso di provarci lo stesso, consapevoli che avremmo sofferto e non poco. Nella canzone, la protagonista invece sa di non essere vittima, conosce il suo potere femminile, può giocare col fuoco e essere, perché no, “bastarda” tanto quanto il suo partner. La sua conquista più grande è la consapevolezza che nessuno potrà mai decidere al suo posto e che resterà libera di scegliere, sempre».

Veronica Perseo, classe 1995, è una cantautrice, compositrice e pianista cagliaritana. All’età di 10 anni inizia a studiare pianoforte e solfeggio al Conservatorio di Cagliari, dove si laurea nel 2018. Il suo percorso di formazione musicale, oltre al pianoforte, si basa sullo studio del canto moderno, della recitazione e della danza e su varie attività musicali formative. Durante il 2017 apre diversi concerti di importanti cantanti e cantautori italiani quali Nicola di Bari, Cugini di Campagna, Silvia Mezzanotte, Don Backy, Sandro Giacobbe e Gino Sant’Ercole, esibendosi e duettando con alcuni di loro.

Nel 2018 sale sul Palco del Teatro Ariston durante la 68° edizione del Festival di Sanremo, cantando con Michelle Hunziker e altre coriste durante un flash mob dedicato alle donne. L’anno successivo partecipa e vince Tali e Quali, prima edizione Nip di Tale e Quale Show su Rai Uno, programma condotto da Carlo Conti, interpretando Lady Gaga in “Shallow”. A seguito di questo trionfo fa il suo esordio nel mondo della musica a marzo 2020 con il suo primo singolo “Vivere a Metà”. Durante le estati del 2020 e 2021 si esibisce come ospite al Festival del Cinema “Filming Italy Sardegna”, condotto da Tiziana Rocca e trasmesso da Rai 2. Ad ottobre 2021 si esibisce come ospite alla Festa del Cinema di Roma in occasione della prima del film “Corpo a corpo” con Veronica Yoko Plebani.

Nel gennaio 2022 ritorna sulla scena musicale con “Ricomincio da me”, un singolo molto intimo, scritto e composto dalla stessa Veronica con il contributo di Marcello Balestra e Marco Baracchino. A febbraio si esibisce su Rai Uno a Tale e Quale Show, nell’edizione speciale Tali e Quali, in qualità di vincitrice della prima edizione, interpretando nuovamente Lady Gaga.