Venezia/Pechino a piedi: Vienna Cammarota approda sull’isola di Marco Polo

Ora la storica camminatrice Vienna Cammarota, prima donna al mondo partita da Venezia per raggiungere Pechino a piedi e Ambasciatrice di Archeoclub D’Italia, è in escursione sull’Isola di Korcula dove rivendicherebbero le origini di Marco Polo. Domani incontro con il sindaco e la stampa croata, poi il 18 sera rientro a Zagabria. Il 19 Maggio mattina in cammino verso la Serbia attraversando a piedi, passo – passo, la Croazia.

Vienna Cammarota (Ambasciatrice Archeoclub D’Italia – storica camminatrice): “Puntare su un turismo ecologico, sostenibile, è oramai una scelta non più rinviabile. Bene per le grandi città d’arte ma approfondiamo la conoscenza dei piccoli, numerosi borghi che spesso anche grazie alla presenza di chiese secolari, palazzi e monumenti, conservano il grande patrimonio artistico, storico ed identitario! Il 19 Maggio mentre sarò in cammino, da dove sarò, mi collegherò con una platea di ben 500 studenti di Napoli e provincia che saranno al Teatro Summarte di Somma Vesuviana, borgo che ho visitato e dove di recente è stata restaurata la facciata della chiesa antica della Collegiata”.

A Zagabria accolta trionfalmente dall’Associazione Ambasciatori di Cultura lungo la Via della Seta e dall’Associazione Italia – Cina con Festival e serate – evento.

Giovedì – 19 – Maggio – Ore 11 – Teatro Summarte – 500 studenti di Napoli e provincia in collegamento video/audio con Vienna Cammarota via Skype.

IL RACCONTO

“Ho fatto un’escursione sull’Isola di Korcula, molto bella e piena di borghi. Loro sarebbero convinti che Marco Polo sarebbe nato su quest’isola ma non credo tanto. Domani incontrerò il sindaco. Sono stata accompagnata da uno storico che sapendo del mio cammino ha voluto che arrivassi a Korcula in escursione. Poi ritornerò a Zagabria il 18 Maggio sera e da Zagabria, il 19 mattina riprenderò il cammino. Domani incontrerò la stampa croata a Korcula. E’ comunque un cammino davvero interessante quello che sto compiendo. Sentjerneje è un paesino della Slovenia davvero da fiaba, a Trebnje le meravigliose chiesette di San Pietro e Paolo. Il 19 mattina sarò in cammino verso la Serbia, al mio seguito c’è anche la stampa cinese.

Ogni tanto, durante il cammino, riesco a fermarmi per consentire delle dirette Skype con le testate giornalistiche che mi chiamano dall’Italia. Il 19 MAGGIO ad esempio mi collegherò con il Teatro Summarte di Somma Vesuviana, alle ore 11, dove a vedermi ci saranno più di 500 studenti provenienti da Napoli e provincia. Parlerò loro dell’importanza della sostenibilità ambientale e della necessità di seguire un turismo ecologico, sostenibile, rispettoso della Terra. Noi spesso affolliamo le grandi città ma ci sono i borghi, i piccoli paesi che grazie anche alla presenza di chiese secolari hanno un grande patrimonio artistico e culturale.

Penso ad esempio alla storica Via Regia delle Calabrie di recente riscoperta. Ecco credo che si debba puntare su un turismo agricolo, culturale, ecologico e dei piccoli ma numerosi borghi. E’ un pensiero che potrebbe valere non solo per l’Italia ma anche per le altre Nazioni ed anche per la stessa Via della Seta. Sto lasciando Zagabria dopo una lunga sosta e le meravigliose accoglienze da parte dell’Associazione Italia – Cina e da parte dell’Associazione Ambasciatori di Cultura lungo la Via della Seta con festival e serate evento anche nella capitale croata. Ringrazio anche l’Università Ca’ Foscari di Venezia per la concessione del patrocinio”.

L’EVENTO

All’evento del 19 Maggio, organizzato dal Rotary, sarà presente anche Rosario Santanastasio, Presidente Nazionale Archeoclub D’Italia.

ORE 9 – TEATRO SUMMARTE DI SOMMA VESUVIANA – ALLE ORE 11 IL COLLEGAMENTO IN DIRETTA VIDEO/AUDIO CON VIENNA CAMMAROTA.

Vienna è partita il 26 Aprile dal Lazzaretto Nuovo di Venezia, accompagnata da Gerolamo Fazzini, Presidente Archeoclub D’Italia sede di Venezia, che le ha consegnato la Bandiera di Venezia al cui interno c’è la parola PACE, dalla Contessa Chiara Modica Donà Dalle Rose, Presidente della Biennale Internazionale di Arte Sacra, che l’ha ricevuta anche presso il Palazzo Donà Dalle Rose, risalente al ‘500, tra i più importanti di Venezia e sede della Biennale Internazionale, da Deborah Onisto, Vice Presidente della Commissione Cultura del Comune di Venezia, da Zhu Yuhua, Presidente del Fan Club Ferrari di Shangai che le ha consegnato il cappello della Ferrari, da Luciano Tellaroli dell’Associazione Ambasciatori di Cultura sulla Via della Seta, da Giorgia Fazzini, Responsabile Comunicazione Lazzaretti Veneziani.

Vienna Cammarota arriverà in Cina, a piedi non prima del Dicembre del 2025, a 75 anni compiuti, dopo 22.000 km percorsi, e ad avere attraversato: Slovenia, Croazia, Serbia, Bulgaria, poi scenderà verso la Turchia, Georgia, Iran. Turkimenistan, Azerbaigian, Uzbekistan, Kirghizistan, Kazakistan, Mongolia, poi Cina.