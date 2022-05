Venerdì 13 maggio Daniel Càrdenas, ospite di Dyaphrama, con il racconto fotografico sulla Sierra Nevada colombiana

Venerdì 13 maggio alle ore 20.00 presso la sede di Via Della Conciliazione n°58 ad Oristano, Dyaphrama ospiterà il fotografo colombiano Daniel Càrdenas il quale presenterà un racconto per immagini dal titolo “Istanti di diversità naturale e culturale nella Sierra Nevada colombiana”

Presente in sede l’artista colombiano e il suo racconto verrà tradotto dall’oristanese Matteo Bellinzas.

La Colombia ospita circa il 10% della biodiversità del pianeta, il secondo paese al mondo. La Sierra Nevada de Santa Marta, nella costa caraibica della Colombia, è il massiccio costiero più alto del mondo con 5.700 metri di altitudine, permettendo differenti piani climatici, dal tropico ai ghiacciai.

Questa Zona è abitata da 4 popolazioni indigene ancestrali e numerose comunità di “desplazados”, vittime di oltre 60 anni di conflitto interno, che si sono rifugiate nei territori remoti per sfuggire alle violenze.

In questo contesto, numerosi progetti si sono occupati di salvaguardare l’incredibile biodiversità, la cultura ancestrale delle popolazioni indigene e sostenere e proteggere le popolazioni vulnerabili locali.

L’incontro con Daniel Càrdenas offrirà uno sguardo verso questi mondi lontani e complessi, tramite un percorso fotografico del luogo, dei progetti e delle culture presenti.

Daniel Càrdenas è un artista di Bogotá, trasferitosi a Santa Marta, nella costa caraibica della Colombia. Appassionato di fotografia e del lavoro con le comunità, negli ultimi 8 anni si è dedicato a portare avanti diversi progetti comunitari, sociali e ambientali a livello nazionale. La sua empatia con le persone sviluppa dei processi interattivi in ciascun progetto, rendendolo più piacevole e organico.

Professionista in Pubblicità e tecnico in Media Audiovisivi, specializzato nello sviluppo di progetti sociali audiovisivi e fotografici. Appassionato di nuove esperienze, viaggi e fotografia.

Matteo Bellinzas, direttore di UPD – Unidad de Planificación y Desarrollo: una impresa sociale specializzata nello sviluppo comunitario delle fasce più vulnerabili della popolazione. L’impresa conta con la collaborazione di esperti in differenti settori della cooperazione e sviluppo internazionale residenti in differenti nazioni dell’Europa e America Latina, impegnati a garantire uno sviluppo giusto ed equo per le comunità più colpite e vulnerabili della Colombia.

