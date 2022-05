Valledoria, dal 5 all’8 agosto ritorna Rock n’Beer

Sono trascorsi quasi tre anni dall’ultima edizione del Rock n’Beer. Tutto il mondo, anche quello degli eventi, si è preso una pausa forzata. Nel frattempo molte cose sono cambiate: ecco perchè il RnB 2022 che si terrà a Valledoria, auspica di tornare ad essere una certezza nel panorama della proposta estiva del nord Sardegna

Il RnB 2022 riporterà dal 5 all’8 agosto – sul suo palco lungo 50 metri – 15 band e almeno 30.000 persone: tante quante quelle che hanno vissuto l’evento nell’ultima edizione.

Una nuova edizione giunta al suo ottavo appuntamento (presentata oggi dagli organizzatori dell’evento della AEBV, insieme al presidente della Camera di Commercio Stefano Visconti e dal sindaco di Valledoria Marco Muretti).

Si svolgerà nella sua location di sempre, a Valledoria: una pianura immersa nel verde di circa 11.500 metri quadrati, situata subito fuori il centro abitato, nella breve strada che collega il paese alla sua spiaggia principale di San Pietro.

La posizione si rivela strategica, centrale e suggestiva. Non dimentichiamo inoltre che è facilmente raggiungibile.

Tutti gli ospiti, molti dei quali arrivano dai più disparati luoghi della penisola e non solo, potranno godere del territorio con: suggestive escursioni in battello o in canoa sul fiume Coghinas ed escursioni a piedi e a cavallo nelle zone interne.

Sulle note degli artisti, il RnB valorizzerà i prodotti locali: numerosi gli stand dove si potranno degustare le specialità locali (in un’ottica di valorizzazione del territorio attraverso le eccellenze che è in grado di esprimere).

E poi, soprattutto, la musica. Ogni giorno a partire dalle 21 si esibiranno cinque band locali, nazionali ed internazionali.

L’evento è sostenuto dal programma della Camera di Commercio di Sassari Salude&Trigu, dalla Regione Sardegna e dall’Amministrazione comunale di Valledoria.