Unica, “la nostra università deve essere promotrice di benessere sociale”

Le dichiarazioni del Presidente Solinas in merito all’Università degli Studi di Cagliari.

E con riguardo all’aspetto sociale, ci attendiamo che il presidente Solinas ponga fine al vulnus inferto all’Ersu di Cagliari. Ancora attende i comodi di certa politica per poter funzionare”.

Lo ha dichiarato la presidente della commissione Lavoro della Camera Romina Mura. La presidente ha partecipato oggi all’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università di Cagliari.

“Mi rammarico – ha aggiunto la parlamentare – che il presidente Solinas abbia preferito parlare senza ascoltare gli altri interventi incluso quello della ministra Messa. Correttezza istituzionale e capacità di cogliere i momenti salienti della comunità dovrebbero sempre guidare un amministratore”.

In sostegno all’Università degli Studi di Cagliari, Terna ha firmato oggi con le Università degli Studi di Cagliari, Palermo e Salerno l’accordo di collaborazione che sancisce l’avvio formale del Tyrrhenian Lab.

“Il progetto avviato con Terna è una risposta coerente con la visione dell’Ateneo. Investire sui giovani, formando nuove figure professionali con competenze multidisciplinari e grandi opportunità lavorative. Sostenere innovazione e trasferimento tecnologico come chiave della ripresa e dello sviluppo, supportare ricerca e formazione come fattori dello sviluppo di lungo periodo in settori strategici”.

“Il Tyrrhenian Lab è un’occasione unica di sviluppo non solo per le Regioni direttamente coinvolte, ma per il Paese del quale siamo orgogliosi di far parte”.