Università di Sassari: dal 25 maggio all’11 giugno il servizio di ristorazione sarà solo take away

Per consentire il completamento dei lavori di adeguamento normativo degli impianti antincendio e degli ascensori, la sala refezione dell’Università di Sassari sita in Via dei Mille resterà chiusa. Pertanto il servizio di ristorazione verrà erogato esclusivamente con il take away

A partire da domani 25 maggio e fino al prossimo 11 giugno, la mensa in Via dei Mille sarà interessata da improrogabili lavori di adeguamento normativo che riguarderanno gli impianti antincendio e gli ascensori di collegamento tra le cucine e la sala refezione.

Durante questo periodo non sarà possibile per gli studenti e le studentesse consumare il pasto all’interno della struttura; il servizio mensa verrà comunque sempre garantito attraverso il take away (necessaria prenotazione online dal sito internet dell’ERSU sezione “Prenotazione mensa” della home page) e sarà operativo per la consegna dei pasti dalle 12 alle 14.30 a pranzo e dalle 19 alle 21 per la cena.

I lavori che interesseranno lo stabile di Via dei Mille non possono essere deferiti per ragioni di massima sicurezza: si tratta del completamento di un intervento già avviato oltre un anno fa e che, a causa dell’irreperibilità delle materie prime dovuta al periodo di emergenza pandemica e al conflitto tra Russia e Ucraina, ha subito uno stop.

Il servizio di ristorazione in formula take away sarà realizzato in parte da Ersu e in parte – a seguito di una procedura esterna – dalla Elior. Verrà garantito il medesimo menu quotidiano.

La qualità del servizio verrà controllata quotidianamente dal responsabile del servizio di ristorazione dell’Ente per garantire all’utenza sempre i massimi standard.

Inoltre, per evitare rallentamenti nella consegna dei pasti, verranno realizzate due file di asporto; in caso di necessità sarà dilatato l’orario del servizio.

La governance di Ersu Sassari si rammarica per l’eventuale disagio che potranno vivere studenti e studentesse dell’Università di Sassari ma, ribadisce che si tratta di un intervento non rimandabile per scadenze normative tassative.