UNICA RADIO in finale alla “IDEAS WORLD CUP 2022”

Il progetto di Unica Radio è stato selezionato per partecipare alla finale del progetto internazionale “Ideas World Cup 2022” con il supporto di Terre Des Homme Italia. Ideas World Cup vuole sostenere la creatività umana attraverso un concorso di idee. Il premio vuole sostenere la divergenza, la città più creativa e la convergenza: le idee più creative con l’intento di generare uno spirito di collaborazione creativa in tutto il mondo. Ogni anno Ideas World Cup ha un tema unico, una sfida globale che riguarda tutti noi e che solo condividendo le nostre idee e lavorando insieme può essere risolta. Lo sponsor principale di quest’anno ha fornito la sfida, che si articola in una serie diversificata di sotto-temi.