Una settimana in Sardegna, consigli per divertirsi

La Sardegna è una delle zone più belle d’Europa, probabilmente la più incantevole presente nella nostra splendida nazione.

Il fascino di questa regione calamita ogni anno milioni di turisti provenienti da tutto il mondo, pronti a godersi lo spettacolo suggestivo delle infinite bellezze naturali che è in grado di offrire. Un mare unico, splendido e cristallino, ma non solo. La Sardegna, infatti, è in grado di offrire esperienze uniche da poter alternare al “riposo” sotto l’ombrellone.

In terra sarda, infatti, ci si può divertire effettuando esperienze fuori dal comune, ammirando le numerose bellezze paesaggistiche e naturali che questo lembo d’Italia offre a chiunque lo visiti. Relax & Divertimento è un connubio imprescindibile quando si giunge sull’Isola, che offre una straordinaria vacanza da ricordare, indelebilmente, nella propria mente.

Sardegna, il luogo ideale per vivere la miglior movida estiva europea

Le migliori località dove poter vivere la vita notturna, d’altro canto, sono diventate note alla maggior parte degli italiani. Basti pensare ai tantissimi locali presenti nella rinomata Porto Cervo, alcuni dei quali, come il Billionaire, diventati delle autentiche icone italiane del divertimento, dove si possono trovare presenti, in tavoli appositamente dedicati, anche star del jet set internazionale.

Un’altra località particolarmente ambita è, senza alcun dubbio, Baia Sardinia, luogo suggestivo dove, oltre allo splendido mare, si possono trovare una vasta serie di opportunità per lo svago notturno. Tra queste, un luogo molto alla moda è il Phi Beach, inserito nella “top three” dei migliori beach bar italiani, in uno scenario a dir poco sublime (imperdibile ammirare il tramonto in questo locale).

Un’altra zona estremamente ricercata per il divertimento by night è Porto Rotondo, altra località che pullula di personaggi influenti del mondo della politica e dello spettacolo. In questo splendido paese è presente un locale decisamente di tendenza come il Country Club, che oltre a bar e discoteca offre uno splendido ristorante situato in un giardino curato e piscina.

L’entroterra sardo offre opportunità estremamente suggestive da poter visitare

La Sardegna, però, non è solo mare e divertimento. Se si decide di visitarla “on the road” , resterete basiti nel notare quante belle occasioni di svago è in grado di offrire. Un chiaro esempio di tutto ciò si può concretamente constatare effettuando una gita in Barbagia, una zona impervia e al tempo stesso affascinante situata nella Sardegna Centrale.

Una zona dove si può respirare, a pieni polmoni, la storia e la cultura sarda, ricca di tradizioni che si tramandano di generazione in generazione in modo spontaneo e genuino, a testimonianza di come chi cresce in queste zone sia estremamente legato al proprio luogo natio. In questo luogo ricco di rupi e gole potrete ammirare le “Cortes”, tipiche abitazioni rurali in pietra di presenza ultrasecolare.

Se decidete di trascorrere una vacanza in Sardegna, vi consigliamo vivamente di ammirare una delle zone più splendide di questa fantastica regione del nostro paese: le grotte di Nettuno, situate nell’incantevole Alghero. Dedicate al Dio Nettuno, le grotte sono situate lungo le pareti del massiccio di Capo Caccia. Esistono due modi per poterle ammirare: percorrendo i 600 gradini presenti, una camminata che renderà ancor più gradevole la visita, oppure tramite via marittima partendo dal Porto di Alghero.