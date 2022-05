Una nuova Candid Camera in chiave moderna

Rai Isoradio, Antonio Di Bella oggi a Igor Righetti: “Al via a giugno una nuova ‘Candid camera’ in chiave moderna”.

Il direttore Intrattenimento day time della Rai svela alcune novità del palinsesto estivo durante il suo passaggio a “L’autostoppista”, dalle 17 alle 18, sull’auto pet friendly più famosa d’Italia: una nuova Candid Camera. Mercoledì salirà a bordo Orietta Berti.

“Già a giugno, e vorremmo riproporla anche in autunno, sperimenteremo una nuova ‘Candid camera’ che prende lo spunto dal grande Nanni Loy, ma riproposta in chiave moderna grazie a Giorgio Squarcia e a un gruppo di giovani molto bravi. Credo che nei vecchi programmi Rai ci siano i germi per i nuovi programmi di domani”. Antonio Di Bella, direttore Intrattenimento day time della Rai, svela un’importante novità del suo palinsesto estivo durante il suo “passaggio” a “L’autostoppista”, in onda oggi dalle 17 alle 18 su Rai Isoradio, seguitissimo format, molto amato anche dai giovani, nato dalla creatività del giornalista e conduttore radiotelevisivo Igor Righetti.

“Quale personaggio mi piacerebbe riportare in Rai? Sono un cultore dei vecchi giganti del passato”, risponde Di Bella a Igor Righetti. E aggiunge: “Sono amico personale di Renzo Arbore e Pippo Baudo. Il mio sogno è che vogliano ancora deliziarci con la loro cultura televisiva e non soltanto”. “L’autostoppista”, in onda dal lunedì al giovedì dalle 17 alle 18 su Rai Isoradio, è il primo programma radiofonico pet friendly dove il co-conducente è il bassotto Byron, che interagisce con gli “autostoppisti” su temi legati ai diritti degli animali, ideato e condotto da Igor Righetti, il “papà” della celeberrima trasmissione quotidiana “Il ComuniCattivo” trasmessa per 12 anni consecutivi su Rai Radio 1 con versioni televisive su Rai2 e al Tg1 Libri su Rai1, e ideatore per Radio Rai, nel 2004, del primo radio reality a livello internazionale “In radio veritas” al quale parteciparono anche Mario Monicelli, Renzo Arbore e Giorgio Albertazzi.

Per questo suo format crossmediale innovativo che ha subito riscosso grande successo su Rai Isoradio diretta da Angela Mariella, Righetti si è ispirato all’esilarante commedia “Il tassinaro” diretta e interpretata nel 1983 da suo cugino Alberto Sordi. In ogni puntata, il conduttore-conducente offre un passaggio sulla sua auto a personaggi celebri rimasti in panne, ignari, però, di salire a bordo di un prototipo di vettura mai entrato in produzione in quanto anarchico e sovversivo. Grande attenzione viene rivolta anche al mondo dei social network con lo spazio “Le pet star dei social” dove l’influencer con oltre 200 mila follower, Lorenzo Castelluccio (@lorenzo.castelluccio), va alla scoperta di cani, gatti, ma anche furetti, pappagalli, galline, papere e maialini che sui loro account social hanno centinaia di migliaia o milioni di seguaci.

Tra i 344 “autostoppisti” già saliti a bordo figurano, tra gli altri, Mara Venier, Renzo Arbore, Al Bano Carrisi, Piero Chiambretti, Vittorio Sgarbi, Stefano Coletta, Piero Angela, Renato Pozzetto, Franca Leosini, Giusy Ferreri, Nunzia De Girolamo, Donatela Rettore, Vittorio Feltri, Pupi Avati, Barbara Palombelli, Iva Zanicchi, Katia Ricciarelli, Beppe Severgnini, Massimo Boldi, Diego Abatantuono, Cristina D’Avena, Simona Ventura, Caterina Balivo, Adriano Panatta, Mara Maionchi, Giovanni Allevi, Gianfranco Vissani, Santo Versace e Massimo Giletti.

Ironia graffiante, radio dediche musicali e cinematografiche, esperti e attivisti del mondo pet, imprenditori, scrittori, giornalisti, influencer, personaggi del mondo dello spettacolo e della politica per raccontare i cambiamenti dell’Italia e dei suoi abitanti tra ricordi, aneddoti, curiosità, emozioni e ilarità. “L’autostoppista” viaggia sulle frequenze di Rai Isoradio (103.3 e 103.5), sul sito e l’app RaiPlay Sound (www.raiplaysound.it/isoradio) e sul sito di Rai Isoradio dove si trovano anche le puntate in podcast.

Gli “autostoppisti” di questa settimana

Lunedì 2 maggio: il giornalista e direttore Intrattenimento day time della Rai Antonio Di Bella

Martedì 3 maggio: il giornalista Umberto Brindani, il maestro gelatiere e pasticcere Antonio Cafiero e il talent manager Alex Pacifico

Mercoledì 4 maggio: la cantante Orietta Berti e l’influencer Lorenzo Castelluccio

Giovedì 5 maggio: i top manager Leonardo Massa e Riccardo Capo, il fondatore e direttore responsabile del quotidiano digitale Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino