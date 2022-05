Un accordo raggiunto per la Regione Sardegna

Accordo stabilito fra la Regione Sardegna, Consorzio Bonifica Oristanese e Organizzazioni Sindacali per la definizione del progetto di formazione del personale avventizio del CBO e la definitiva stabilizzazione.

Esprimo immensa soddisfazione – dichiara il Consigliere regionale di Forza Italia Sardegna Emanuele Cera – per l’accordo raggiunto tra le parti stamane nell’incontro previsto nella sede del Consorzio di Bonifica dell’Oristanese al quale hanno preso parte la Vice Presidente della Regione e Assessore al Lavoro Alessandra Zedda, lo stesso Consorzio, l’ASPAL, le Organizzazioni sindacali territoriali e le Rappresentanze sindacali aziendali, finalizzato alla programmazione e avvio delle politiche attive del lavoro in favore del personale operaio avventizio del Consorzio di bonifica dell’Oristanese, con l’obiettivo di stabilizzare il personale/ avventizio ex art. 34, comma 11, della L.R. n. 6/2008 e fortemente sostenuto dal sottoscritto e dall’intero Consiglio Regionale.

La riunione– prosegue il Consigliere Emanuele Cera – che ha visto anche la mia partecipazione, si è svolta in un clima di proficua collaborazione che ha visto la concretizzazione della definizione del percorso che potrà consentire al personale avventizio ex comma 11 di frequentare i corsi di formazione previsti, al termine dei quali verrà definita la stabilizzazione entro il 31-12-2022. Questo importantissimo obiettivo sarà attuato mediante la proroga dei contratti del personale avventizio che dovrà frequentare i percorsi formativi, che prevedono una durata di circa 400 ore.

Mentre dalla frequenza dei corsi saranno esonerati i lavoratori che entro il 31.12.2022 compiranno i 60 anni di età e tutti i lavoratori che saranno stabilizzati entro il 31.12.2022. Importantissimo aspetto – prosegue il Consigliere Cera – riveste il fatto che gli oneri derivanti da tale operazione non ricadranno sulle aziende agricole, bensì saranno interamente coperti dal contributo regionale in favore del Consorzio di bonifica dell’oristanese, per la quale l’Assessora al lavoro Alessandra Zedda si è prodigata.

Con questa iniziativa il Consorzio di Bonifica dell’Oristanese oltre a non far gravare sugli agricoltori il costo del personale di prossima stabilizzazione, consente di avviare un importante processo di ammodernamento e rafforzamento nella produzione dei servizi per il settore agricolo, con lo specifico obiettivo di ampliare le superfici irrigue, per fronteggiare le difficoltà emerse a seguito del conflitto bellico in Ucraina che ha fatto venire veno i mercati di produzione, causando enormi problemi di approvvigionamento per le aziende zootecniche e una esponenziale lievitazione dei prezzi di mercato.

Di estrema rilevanza, precisa il consigliere azzurro, il fatto che con la definizione del percorso condiviso fra tutte le parti in causa il Consorzio di Bonifica dell’Oristanese ha assunto l’impegno di ritirare il ricorso pendente al Tar, e ha contestualmente assunto l’impegno per l’approvazione del nuovo piano di stabilizzazione. Sono estremamente gratificato, conclude Cera, dal risultato raggiunto oggi, poiché mi sono adoperato avendo a cuore la sorte dei lavoratori interessati e delle loro famiglie, che con la definitiva assunzione vedranno realizzato quanto sperato dopo un decennio di precarietà.