“Il passaggio in Parlamento è fondamentale. Questa è una Repubblica parlamentare, non c’è nulla di strano nel fatto di richiedere al Presidente del Consiglio di andare a riferire rispetto agli ulteriori passaggi”. Lo dice Fabiana Dadone, ministro per le Politiche Giovanili, parlando di un eventuale nuovo invio di armi all’Ucraina, a margine della sua visita a Napoli dove ha partecipato alla tappa partenopea del “Neet Working Tour”.

xc9/mgg/