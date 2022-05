TT Guspini: bis di partecipazioni alla Coppa Italia Comitati Regionali

La formazione è per tre quarti la medesima del gennaio 2019, quando il TT Guspini partecipò a Terni alla fase nazionale della Coppa Italia Comitati regionali. Dal 27 maggio 2022 la new entry Silvio Dessì si aggiunge agli scafati Michele Lai, Fabrizio Melis, Massimiliano Broccia che si ritroveranno a Riccione per misurarsi con altre 15 squadre. Ancora sconosciuta la formula di svolgimento da comunicare poco prima che comincino le sfide

Il club del medio campidano aveva ottenuto il pass per la manifestazione dopo aver chiuso a punteggio pieno il girone d’andata del campionato regionale di C2. Nel ritorno nulla è cambiato: il team è stato promosso in C1 senza neanche un mezzo passo falso.

“Partiremo tutti e quattro come giusto coronamento della vittoria della C2 per la quale tutti sono stati fondamentali – evidenzia il presidente giocatore del TT Guspini Michele Lai – e partiamo con l’intento di divertirci e di fare una bella figura, affrontando tutte le partite col giusto spirito agonistico e di squadra; poi il campo come sempre dirà quale sarà il nostro reale valore e premierà coloro che avranno maggior merito”.

Ma torniamo indietro di tre anni e mezzo quando in pieno inverno (c’era Francesco Broccia al posto di Dessì) condivisero la stessa esperienza in Umbria: “Conserviamo uno splendido ricordo – ricorda Lai – fu bellissimo incontrare atleti di tutte le regioni e confrontarsi all’epoca anche con giocatori molto forti, in quanto la formula non poneva limiti di categoria.

Allo stesso tempo non fu facile fisicamente disputare in un tempo così concentrato tutte quelle partite e probabilmente questo in parte influenzò la nostra decima posizione finale”.