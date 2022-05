Totocalcio: nessun “13” nell’ultima schedina. Il jackpot vola a 100mila euro

Nel concorso del Totocalcio dell’ultimo weekend non ci sono stati vincitori di prima categoria, quella della Formula 13. Un solo “11” si è portato però a casa un premio da ben 61.445 euro. Interessante anche la quota per i 3 “9”, ai quali sono andati 3.000 euro ciascuno. Per il prossimo concorso – segnala Agimeg – cresce quindi il jackpot. Per chi saprà centrare il “13” ci sarà in palio un jackpot di 99.243 euro, ai quali andrà aggiunta la relativa quota del montepremi del concorso. Il jackpot supererà quindi i 100mila euro. sb/AGIMEG