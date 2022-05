Torre Grande: “Formula Kite Youth World Championship 2022”

Un pomeriggio di regate di altissimo livello, quello di ieri, per i giovani atleti che rincorrono i titoli al Formula Kite Youth World Championship 2022. Le flotte U21 uomini sono state suddivise in Gold e Silver Fleets. A fine serata, con un ricchissimo Protest Time, la classifica Gold resta invariata rispetto alla giornata di avant’ieri con Maximilian Maeder, atleta di Singapore che resta davanti, con uno stacco brevissimo, all’italiano Riccardo Pianosi. Al terzo posto segue il cinese Qibin Huang. Nella classifica U21 donne, continuano le regate serrate tra Israele, in testa con Maya Ashkenazi e Gal Zuckerman, segue la portabandiera polacca Julia Damasiewc. L’italiana Sofia Tommasoni ha mantenuto la sua 7° posizione nella classifica. Nella A’s Youth lo svizzero Gian Andrea Giannotti continua a detenere il suo primato seguito dagli atleti del team Polonia Jan Kozowsky e Jakub Balewicz. Quello andato in scena ieri a Torre Grande, con le vele dei kite foil mondiali a tratti molto vicini alla spiaggia, è stato uno scenario caratterizzato da salti di vento incostanti ed un livello tecnico molto alto tra gli atleti e le atlete. “Le condizioni meteo sono state estremamente impegnative per il comitato di regata, il vento è saltato di direzione in diverse situazioni, per poi posizionarsi sulla classica termica di Maestrale così da completare il programma di giornata con le consuete 16 prove”, è il commento di Sergio Cantagalli direttore sportivo del Formula Kite Youth World Championship 2022. Lo spettacolo che si vive a Torre Grande in questi giorni, è un’anteprima di, quando il kiteboarding entrerà a pieno titolo tra ie le prime regate a cinque cerchi si disputeranno nelInfatti, gli atlete e gli atletiseguono lo stesso regolamento che sarà osservato ai Giochi Olimpici tra due anni.Le fasi finali di questo grande Campionato del Mondo Giovanile di Kiteboarding si potranno seguire in diretta con commento tecnico in inglese sui canali social @ owc_oristano @ sardegnaterraemare e @ formula kite.Sul lungomare è sorto un villaggio che ospita gli atleti ed il palco da cui saranno trasmesse in diretta le immagini che la regia internazionale girerà nel Golfo di Oristano. Inoltre, nel pomeriggio di sabato e domenica si darà spazio aipresente il Ceas del Comune di Oristano, la biologa marina Valeria Andreotti, il presidente della Federazione Regionale Vela III zona Corrado Fara, il professore Salvatore Melis, coordinatore provinciale e docente educazione fisica, docente di metodologia allenamento della facoltà di Scienze Motorie Università di Cagliari. Ci saranno la Fondazione Med Sea, il CreS, l’Area Marina Protetta Penisola del Sinis, Isola di Mal di Ventre, l’IMC – International Marine Centre di Torre Grande, Legacoop, Flag Pescando. Nel pomeriggio di domenica ci saranno anche i collegamenti live con l’olimpionico di canottaggio Stefano Oppo e il tecnico olimpionico della Federazione di Canoa e Kayak Stefano Loddo. Sul lungomare e sulla spiaggia spazio alle attività sportive conche sarà presente con le attività di beach soccer e l’con il beach tennis. Presenti anche le associazioni Crossfit Costa Ovest Oristano, Calistenia by Street Workout Oristano, Gymnica Oristano la Sardinia Surf School presenterà le sue attività di skate, sarà presente anche la scuola di surf Is Benas Surf Club e di kitesurf Kite’n’Di e la Sardegna Footvolley. Da Is Arenas e Desenzano del Garda ci sarà l’associazione Indigo Yoga, Sup Surf Explore e da Alghero arriverà l’associazione Sup Ventura.