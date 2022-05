Torna la V edizione del Sorridendo

Film Festival, la Kermesse che coniuga solidarietà e cinema. Presidente di Giuria di Qualità l’attore Salvatore Esposito.

Prende il via la V edizione del Sorridendo! Film Festival. Dal 7 al 10 luglio torna la kermesse che coniuga solarità e cinema ideata dalla Sorridendo!Onlus e da Mary Calvi, Direttore Artistico del Festival e Presidente della Sorridendo!Onlus con i soci fondatori Antonio Lange e Rossana Lucarelli.

Tante le novità, a cominciare dalla location che ospiterà la manifestazione, che si sposterà presso il Lido di Venezia nella frazione di Alberoni (a pochi metri dal piu’ importante Festival del Cinema Italiano), nella cornice dell’Hotel Villa Orio e Beatrice, fulcro centrale di tutta la durata della manifestazione.

Il Sorridendo! Film Festival rientra nella rassegna estiva Città in Festa patrocinata dal Comune di Venezia grazie al sostegno dell’assessore Michele Zuin e con la collaborazione di Pro loco Lido di Venezia e Pallestrina.

Come ogni edizione, il programma del Festival prevede la proiezione di opere cinematografiche con l’intento di promuovere e valorizzare il cinema che fa la differenza, affrontando la diversità in tutte le sue forme. Un messaggio importante per guardare la diversità in maniera positiva e regalare un sorriso.

Un ringraziamento speciale va al Partner Associazione Terre Perse per Ritrovarsi, al PATROCINIO MORALE del NUOVO IMAIE, a FREEDOM OF MOVING, Rolfi Allestimenti e RAI CINEMA.

Il Presidente della Giuria di Qualità sarà l’attore Salvatore Esposito (reso celebre per il suo Genny Savastano in Gomorra). Con lui in giuria lo sceneggiatore Nicola Guaglianone, la produttrice Manuela Cacciamani (OneMore Pictures), la regista Cinzia Th. Torrini, Marcello Foti, il regista Davide Minnella, gli attori Andrea Roncato e Matteo Paolillo (protagonista della serie TV Mare Fuori). A loro il compito di assegnare i Premi istituzionali del Sorridendo! Film Festival. Una seconda Giuria sarà presieduta da Fioretta Mari che con cinquanta giovani studenti di cinema provenienti da ogni regione d’Italia visionerà i corti in concorso, incontrerà i registi delle opere e proclamerà il Miglior Corto Giuria Giovani.

Ogni sera ci sarà la consegna di una o più onorificenze come quella di “Ambasciatori del Sorriso” o di Premi alla Carriera a personaggi del panorama del cinema e mondo dello spettacolo che si sono distinti durante l’anno per il loro impegno sociale; a seguire incontri con il pubblico e il cast di una Serie TV o di un Lungometraggio.

Ogni serata, sarà conclusa da una cena di Gala a scopo benefico il cui ricavato verrà interamente devoluto alla causa di quest’anno. L’ultimo giorno, verranno assegnati i Premi istituzionali dalla Giuria di Qualità:

o Premio Sorriso d’Oro (Premio alla Carriera)

o Miglior Corto (Giuria Giovani)

o Miglior Corto (Premio Giuria Tecnica)

o Miglior Attore (Corto)

o Miglior Attrice (Corto)

o Miglior Sceneggiatura (Corto)

Il ricavato verrà interamente devoluto alla causa scelta quest’anno, cioè l’abbattimento definitivo di tutte le barriere architettoniche dello stabilimento “Bagni Alberoni” di Stefano Bartoli presso il Lido di Venezia, nonché alla messa a disposizione di nuovi mezzi per facilitarne l’usufrutto da parte di un pubblico che abbia problematiche ed handicap di qualsiasi genere.

Durante gli anni, tanti sono stati tanti gli illustri Ambasciatori del sorriso premiati dall’Associazione Sorridendo Onlus, tra questi: Bernardo Bertolucci, Carol Alt, Anna Foglietta, Raoul Bova, Giancarlo Giannini, Giuliano Sangiorgi, Luca Argentero, Franca Valeri, Francesco Nuti e tantissimi altri.