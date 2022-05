Torna il premio “Saperi per la Legalità: Giovanni Falcone”. A lanciare la nuova edizione il ministro dell’Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa, e la presidente della Fondazione Giovanni Falcone, Maria Falcone, in occasione del trentesimo anniversario delle stragi di Capaci e via D’Amelio. Il premio quest’anno è aperto anche agli istituti dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica.

